Almeida se erige como “única opción” de “contrapeso” a la izquierda y busca aglutinar voto “a la derecha del PSOE”

Actualizado 08/05/2019 12:34:59 CET

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, se ha erigido este miércoles como la "única opción" de conformar un "contrapeso" real a la izquierda en la capital con el fin de evitar que se quede "una puerta abierta" y Pedro Sánchez pueda "mandar en Cibeles", y esto lo hará aglutinando el voto "a la derecha del PSOE".

Así, considera Almeida que en las próximas elecciones municipales se ha de conformar un proyecto que haga frente a la izquierda, algo que puede realizar el Partido Popular. "El modelo que tenemos que construir es frente a la izquierda, que nos va a gobernar durante cuatro años", ha apuntado a continuación en el desayuno informativo de Europa Press celebrado en el Hotel Intercontinental de la capital, al que han asistido diversos ediles del Grupo, el presidente del PP, Pablo Casado, o el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero.

En esta línea, el candidato 'popular' ha asegurado que el PP es la "única opción de centro derecha para poder conformar una mayoría amplia que agrupe a votantes de centro derecha, los únicos capaces de agrupar a la derecha del PSOE en un proyecto reconocible". Así, ha llamado a confiar en el PP en lo que ha denominado el "voto de la ilusión".

"Apelo al voto de la ilusión, de quienes queremos propuestas distintas. Nosotros, de 2004 a 2011, con Zapatero, y Pedro Sánchez es un émulo de Zapatero, conseguimos que Madrid fuera un oasis fiscal, que en Madrid frente a las políticas intervencionistas del PSOE, los padres pudieran elegir educación, que hiciéramos un sistema de infraestructuras a la cabeza de cualquier ciudad de Europa", ha expresado a continuación.

Y es que entiende Almeida que "dejar abierta la puerta a cualquier posibilidad a pactar con el PSOE, como ha hecho en Madrid algún partido, es dejar la puerta abierta a que Sánchez mande en Cibeles, y eso en Madrid se puede permitir".

PP, "LA MEJOR GARANTÍA"

En esta línea, Martínez-Almeida ha hecho un llamamiento a lo "esencial" de que tanto gobiernos municipales como regionales "se erijan en contrapeso, modelo alternativo, distinto a lo que vendrá del Palacio de la Moncloa" y "la mejor garantía es el PP para que ese modelo se lleve a la práctica".

Tras reconocer de nuevo que "el resultado electoral para el PP no fue bueno" tras las elecciones generales del 28 de abril, Almeida ha indicado que "ningún votante del centro derecha se fue feliz a la cama la noche del 28 de abril, porque entendió que no se había cumplido el objetivo de no renovar el mandato de Sánchez en la Moncloa", presidente que accedió al cargo "con votos de independentistas, herederos de ETA y Podemos, y que va a hacer el mismo esquema estos años".

Prueba de ello, asegura, es "la reunión con Iglesias, que fue una mera escenificación del pacto que se producirá para esta legislatura".

Por todo ello, José Luis Martínez-Almeida perfila ya un proyecto para estas elecciones municipales que busca aglutinar y que esté "cómodo" en él todo el votante a "la derecha del PSOE". "Hago ese programa de poder agrupar a ese votante", ha reiterado.

Ha recordado que en Cibeles fue "el único partido que no votó a favor del cambio de los nombres de calles en la ley de memoria histórica, el único partido que no votó a favor de la placa a favor del movimiento del 15M, el único partido que no votó a favor de los Foros Locales".

DIFERENCIAS CON VOX Y CS PARA RECUPERAR EL VOTO

Preguntado por si cree que puede recuperar a los votantes de Ciudadanos o de Vox que se han 'escapado' en las últimas generales, ha contestado con un rotundo "absolutamente" porque éstos eran antes votantes del PP que llegaron a confiar en el partido porque eran su "marca ganadora" tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento.

"Si supimos atraerles y hacer esos proyectos y ser la alternativa de José Luis Rodríguez Zapatero con varias mayorías absolutas, tenemos el camino que se marcó en su momento y hay que retomarlo", entiende Almeida que ha añadido, no obstante, que dicho camino hay que adaptarlo a la situación económica y social actual de 2019.

"Lo hicimos una vez y se puede volver a hacer", ha insistido Almeida, mandando un mensaje de ánimo a los asistentes al desayuno, donde ha vuelto a remarcar que es el PP el que tiene un proyecto alternativo para hacer frente a Pedro Sánchez y a un eventual gobierno de la izquierda en la capital.

Los otros dos partidos, en referencia a Ciudadanos y Vox a los que no ha nombrado directamente, no reúnen a su juicio estos requisitos. El primero porque no aclara su política de pactos y "deja la puerta abierta" a que Pedro Sánchez entre en Cibeles, y el segundo, porque desde el punto de vista del espectro ideológico es "más reducido" y no ha estado estos cuatro años haciendo oposición.

"No tiene capacidad ni estructura para poder gestionar", ha remarcado en referencia a Vox, si bien ha admitido que no disponen de momento de ninguna encuesta que pueda demostrar un reflujo de votos al PP tras las pasadas elecciones generales del 28 de abril.