Almeida espera que no haya otro confinamiento general y reconoce tener "dudas" sobre algunas medidas

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que espera que no haya otro confinamiento general en el país, si bien ha reconocido que los madrileños y él mismo tiene "dudas" sobre las últimas medidas de restricción aprobadas contra la pandemia de coronavirus.

"Espero que no nos vayamos a un confinamiento como el de marzo, pero no cabe descartar ningún escenario. No se puede descartar dado cómo se comporta este virus. Mañana será otro día, pero hoy podemos vencer al virus, lo que exige cumplir las medidas y podamos ir partido a partido", ha indicado el regidor ante la prensa tras visitar comercios de Moncloa-Aravaca.

Sobre la aprobación de las medidas de restricción de cara a los puentes festivos en la región, el también portavoz del PP ha reconocido que "hay desconcierto", por lo que cree que las administraciones no están haciendo bien su trabajo y deben hacer autocrítica. "Está claro que la gente no tiene esa información precisa y fiable, y en eso estamos fallando", ha reseñado.

Entiende que "los ciudadanos quieren acabar con la pandemia, pero para eso deben saber qué pueden hacer en cada momento". Además, ha reconocido que él mismo tiene en ocasiones dudas sobre las acciones que puede o no realizar, y que consulta a la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.

En cuanto a este cierre por días festivos, Almeida ha puesto en valor que "son medidas que se han adoptado de acuerdo con el Gobierno central y el regional", por lo que entiende que "es más sencillo entender lo que nace del acuerdo". "Para mí no son victorias o derrotas cuando hay una pandemia, me parece casi obsceno", ha sellado.