Almeida exige a Sánchez que haga públicos los nombres del comité de expertos de la desescalada

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga públicos los nombres del comité de expertos de la desescalada en el confinamiento y los fundamentos sobre los que se adoptan las decisiones, una "mínima exigencia democrática".

"Exijo que se haga público el nombre de la comisión de expertos y los fundamentos sobre los que se adoptan esas decisiones. No puede ser que no los conozcamos, no lo digo por incrementar la presión sobre ellos. Es la exigencia mínima de una democracia", ha indicado el regidor durante la rueda de prensa ofrecida tras la Junta de Gobierno de la ciudad.

Así, el regidor ha indicado que no hacer públicos los nombres lleva a preguntarse "¿qué quiere ocultar el gobierno para no querer decir lo que tiene que decir". Para Almeida es "inadmisible" que "se nieguen a dar nombres de la comisión de expertos de la desescalada", pues estos "decidirán sobre el futuro de los españoles".

Considera Martínez-Almeida que si estos expertos "no son capaces de aguantar esa presión, tal vez no deberían formar parte de esa comisión". "No hablamos de decisiones que puedan afectar en mayor o menor medida, son decisiones decisivas para el futuro del país. ¿Qué podemos esperar del comité si el Gobierno no nos dice quienes son?", se ha preguntado.

Además, el alcalde matritense ha indicado que "son muy pocos los españoles que conocen las fases" de la desescalada, y ha pedido un "esfuerzo informativo más amplio" para acabar con "cierta confusión" de los "españoles confinados con desgaste psicológico", que "merecen que el gobierno de la nación dé una información más fiable".