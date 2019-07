Almeida habla con Ribera para defender su "compromiso total" contra la contaminación tras la moratoria de Madrid Central

Publicado 02/07/2019 12:58:52 CET

"Haremos un esfuerzo presupuestario sin precedentes para luchar contra la contaminación", apunta

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este martes que ha mantenido una conversación con la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, a quien le ha mostrado su "compromiso total" en la lucha contra la contaminación y le ha trasladado las principales acciones con las que piensa luchar por el aire limpio en la capital.

"Les puedo decir que he mantenido esta mañana una conversación con la ministra de Transición Ecológica donde le he mostrado el compromiso total y absoluto con la calidad del aire y lucha contra la contaminación. Le he mostrado las principales acciones, son las que tenemos en el acuerdo con Cs, para mejorar el principal problema de la contaminación", ha expresado ante la prensa durante los trabajos de reversión de la paralización parcial de la calle Galileo.

Pese a que Almeida no ha desgranado las medidas, ha remarcado que el anterior equipo de Gobierno en Cibeles "fracasó al imponer una serie de medidas, que han ayudado a aumentar la contaminación".

Y es que el regidor ha comparado los datos entre el 30 noviembre de 2017 y el 16 de junio del 2018, cuando no había entrado en vigor Madrid Central; y entre el periodo del 30 de noviembre de 2018 y el 16 de junio 2019, cuando ya sí estaba en vigor. En este último periodo, "20 de las 24 estaciones de medición de calidad del aire empeoraron".

Por ello no se sienten ligados a estas medidas, pero sí "a luchar por una mejora de calidad del aire con medios más eficientes". "No vamos a aceptar lecciones de la izquierda. Haremos un esfuerzo presupuestario sin precedentes para luchar contra la contaminación, pero no heredaremos un modelo caduco", ha vaticinado.