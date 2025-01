Almeida insiste en que García Ortiz "hizo algo que justifica la imputación" y le reclama que "cuente la verdad"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "hizo algo que justifica la imputación" y le reclama que "cuente la verdad".

Desde la plaza del Dos de Mayo y coincidiendo con la declaración ante el Tribunal Supremo del jefe de gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, el alcalde ha subrayado que él lo ha hecho en calidad de testigo.

"Quien está imputado es Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Es que a mí lo que me interesa es la declaración de aquel que en estos momentos está imputado porque se le está acusando de la comisión de un presunto delito", ha lanzado.

A Almeida también le "gustaría que la verdad la hubiera dicho la mujer del presidente del Gobierno y que no se hubiera denegado a declarar en dos ocasiones. O que la verdad la hubiera dicho el presidente del Gobierno cuando fue citado como testigo y se negó a declarar porque la imputada era su mujer".

Espera que García Ortiz "no se atenga a su derecho a no declarar sino que diga la verdad y cuente qué es lo que efectivamente pasó". "¿Por qué saca a un fiscal de un partido de fútbol para que le envíe un correo electrónico a su dirección de correo particular? ¿Hay alguien que piense que es normal y razonable que el fiscal general del Estado, en un asunto de la Fiscalía, utilice su dirección de correo privado y no su correo oficial?", ha cuestionado.

"¿Es que nadie piensa que hay algo raro en que luego destruya todos los mensajes y que luego cambie de terminal? Porque es obvio que Álvaro García Ortiz esa noche hizo algo que justifica esta imputación. Y lo mejor que puedo hacer es contar de verdad lo que hizo esa noche", ha terminado.