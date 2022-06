Almeida insiste en que está "muy cómodo con Cs" y que no quiere "cordón sanitario" alguno con Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene en un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Villa Magna, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que está "muy cómodo con Cs" en el gobierno "porque ha funcionado", aunque no oculta que preferiría hacerlo solo en 2023 dado que implicaría una confianza amplia de la ciudadanía, unido a que no quiere "cordón sanitario" alguno con Vox, formación "que tendrá que decidir si el cordón sanitario que le quiere poner la izquierda no se lo ponen en sí mismos".

En un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, Almeida ha puesto en valor el trabajo conjunto con Cs. "Con (la vicealcaldesa) Begoña Villacís he tenido el matrimonio que no he tenido en la vida, lo que no quiere decir que no me vaya a casar", ha bromeado. El primer edil ha insistido en el "muy bien trabajo" que han hecho los 26 concejales de PP y Cs en estos tres años de gobierno en el Palacio de Cibeles.

Preguntado sobre si Vox se mantiene como su socio preferente, Almeida ha emplazado al partido que dirige Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento a que tome decisiones aunque cree que siguen una estrategia más marcada por lo nacional que por lo local.

"Vox votó abstención en los primeros presupuestos, voto 'sí' en 2020 y 'no' en 2021, cuando son tres presupuestos parecidos sustancialmente, con políticas de continuidad. Eso es difícil de explicar", ha lamentado, sin olvidar que es alcalde gracias al acuerdo de investidura con los de Ortega Smith, a quienes les ha "agradecido la confianza".

En todo caso, Almeida no entiende que por la "discrepancia" en torno a la ordenanza de Movilidad "no se sentara a negociar los presupuestos" de este ejercicio, lo que se ha traducido en que "los madrileños no han podido tener la misma rebaja fiscal".

"No tengo ningún problema con Vox, no quiero hacer ningún cordón sanitario a Vox pero si ellos no quieren sentarse conmigo tengo que negociar lo que es mejor para los madrileños. Estoy dispuesto a seguir hablando con Vox pero ellos tendrán que decidir si el cordón sanitario que le quiere poner la izquierda no se lo ponen en sí mismos", ha zanjado.

