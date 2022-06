Almeida cree que Carmena se pregunta qué ha "hecho para merecer esto" porque "todos dicen que son sus herederos"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la exalcaldesa Manuela Carmena se estará preguntando que ha "hecho para merecer esto" porque "todos dicen que son sus herederos", en referencia a Más Madrid y a los ediles escindidos de Recupera Madrid.

"No es razonable lo que están haciendo", ha criticado, después de apostillar que el problema para la izquierda de cara a las elecciones "no será su división" sino las políticas que el PP pone en marcha, con las que obtendrán "una victoria resonante".

En un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, Almeida se ha referido al presunto delito de falsedad documental cometido por Más Madrid en la constitución de Más País después de que el hoy concejal Chisco Fernández dijera en un medio de comunicación que no se celebró la asamblea necesaria.

"Pero los que tienen que decir la verdad no van a decirlo. Rita Maestre e Íñigo Errejón no van a decirlo porque se autoinculparían y decir la verdad no es lo que les caracteriza", ha lanzado, después de apuntar que en el PP siguen "estudiando el tema" de acudir a la Fiscalía por el presunto delito de falsedad documental.

Almeida ha insistido en que "queda acreditado que para pagar deudas de la campaña de Íñigo Errejón por parte de Rita Maestre se pide un impuesto revolucionario a los vocales vecinos de Más Madrid, cuando hay vocales vecinos que no lo pagaron y se les cesó. Esos ceses fueron declarados ilegales por un juzgado de lo contencioso-administrativo porque no cumplían los requisitos al no ser afiliados a Más Madrid".

Preguntado sobre si el Ayuntamiento recurrirá la anulabilidad del Grupo Mixto, el alcalde ha determinado que es una cuestión que no le compete a él sino que le corresponde a los servicios jurídicos del Consistorio por ser una cuestión técnica.