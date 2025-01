Almeida insta a García Ortiz a apartarse de la "doctrina del sanchismo" y a dejar de "manchar" a sus compañeros

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a que "se aparte de la doctrina del sanchismo" y que entienda que lo que está haciendo es "contaminar, ensuciar y manchar" la imagen de miles de fiscales.

"Me parece una contradicción ser Fiscal General del Estado y estar en el Tribunal Supremo declarando como imputado. Esto nunca debería haber pasado", ha declarado Almeida después de participar en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo desarrollo urbanístico Solana, en Valdebebas.

El primer edil ha lamentado esta "imagen humillante para la Fiscalía General del Estado" por una "degradación a la que ha conducido el sanchismo". A García Ortiz. También le ha pedido que "no haga lo que hizo con su teléfono, que es borrar sus whatsapps y cambiar el terminal para presumiblemente destruir pruebas que hubieran podido ayudar a esclarecer la verdad".

"Que no mienta, que no engañe y que diga la verdad" sobre la presunta filtración de los correos relacionados con la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado Almeida, que le ha exigido "que se aparte de la doctrina del sanchismo, que vele por el respeto del Ministerio Fiscal y que entienda que su imagen no puede contaminar, ensuciar ni manchar la de miles de fiscales que todos los días hacen su trabajo en España en defensa de la legalidad". "No es justo para esos fiscales", ha subrayado.