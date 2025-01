Almeida no habría votado a Trump pero entiende el caldo de cultivo en una sociedad "harta de que le digan cómo vivir"

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no habría votado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero entiende el caldo de cultivo en una sociedad "harta de que le digan cómo vivir".

"Yo, desde luego, no hubiera votado a Trump. Pero hay muchísima gente que ha votado a Trump por no votar el proyecto político que representaba Kamala Harris, gente que no se identifica con Trump, ni con las cualidades personales o políticas de Trump pero que, sin embargo, está harta de que le digan cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que comer o cómo no tiene que comer. Está harta", ha descrito en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Ese caldo de cultivo es "el que está generando el fortalecimiento de todas estas opciones" más extremas dentro de la derecha. El regidor ha instado a volver a "la racionalidad de reconocerse dentro de nuestras diferencias como la forma más eficaz de poder recuperar sociedades".

"Para mí el problema del auge de la ultraderecha o del populismo es por qué la gente les vota. ¿Y por qué la gente les vota? Porque se ha instalado un discurso oficial por parte de Vox, por parte de la izquierda en el cual si no compartes los postulados en materia de sostenibilidad, pero diciendo que hay un problema de sostenibilidad, eres negacionista", ha analizado.