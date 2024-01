Almeida pide a los concejales "un plus de ejemplaridad" y critica la actitud "cobarde" de Ortega al ausentarse del Pleno

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a todos los concejales del Ayuntamiento de la capital "un plus de ejemplaridad" con los madrileños tras los últimos hechos y ha criticado la actitud "muy cobarde" del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, al ausentarse del Pleno extraordinario en el que se debate su reprobación.

En su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno, Almeida ha asegurado que hoy es un día "muy triste" pero "necesario" en el Ayuntamiento, para condenar la "inaceptable conducta intimidatoria" de Ortega Smith con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

"Me gustaría lanzar una idea a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. No cabe equiparar a quien agredió con quien fue agredido, pero sí cabe decir que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por dar un plus de ejemplaridad frente a todos los madrileños", ha trasladado el alcalde a todos los ediles.

Considera que su deber como alcalde es "velar por la dignidad de las instituciones y del Ayuntamiento" y, pese a que defendido que haya debates "vivos, abiertos y en los que se puedan confrontar ideas", en ningún caso se puede "entremezclar" con episodios "intimidatorios y violentos".

"Los madrileños son los que nos han dado a un ejemplo a nosotros de dignidad, de civismo y de coraje para superar las circunstancias más adversas que jamás pensamos que tuviéramos que enfrentarnos y los madrileños lo hicieron de forma absolutamente ejemplar", ha expresado.

Además, el regidor cree que la actitud de Ortega Smith ha sido "cobarde" al "huir de lo que tenían que decir los grupos municipales". "Huir del debate desde luego le cualifica a él como forma de ejercer y entender la política, pero sí fui testigo de lo que pasó, desgraciadamente testigo privilegiado por estar sentado enfrente del señor Fernández Rubiño y pude advertir desde el primer momento la gravedad y la violencia con que el señor Ortega Smith se dirigió hacia Fernández Rubiño", ha insistido.

El alcalde ha afirmado que Ortega Smith "necesariamente tiene que renunciar al acta porque no está capacitado para representar al común de los madrileños, dada la actitud y la conducta que tuvo en el Pleno del 22 de diciembre".

Sin embargo, ha trasladado que ni Ortega quiere dejar el acta de concejal, ni "la izquierda en este pleno quiere que el señor Ortega Smith deje el acta de concejal". "Si eso fuera así, no hubieran hablado más tiempo de Almeida y del Partido Popular que lo que pasó en ese pleno", ha asegurado.