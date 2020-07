Almeida pide a Sánchez que "rectifique, no se parapete en Moncloa" y llame a oposición para los pactos de Reconstrucción

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "rectifique", que "no se parapete en La Moncloa", y que "descuelgue el teléfono y llame a la oposición" para abordar la reconstrucción del país.

Así se ha expresado el regidor madrileño después de que Gobierno y el PP no lograran cerrar un acuerdo antes de que este viernes se vote el dictamen de la comisión creada en el Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el coronavirus.

"Si es incapaz en este momento histórico de llamar al líder de oposición, creo que debería plantearse si hace bien su trabajo. ¿Duda Sánchez de que algún español entiende que le corresponde ejercer liderazgo y convocar a los líderes nacionales?", ha requerido desde su visita al centro deportivo municipal Peñagrande.

Entiende Almeida que "el foco de interés no puede ser el PP, que ha votado a favor de tres estados de alarma, del ingreso mínimo... la cuestión es por qué el presidente no llama al resto de líderes". "Quien dificulta llegar a acuerdos es quien no está dispuesto a sentarse", ha lanzado.

Sobre el pacto por el empleo firmado hoy en Moncloa, el regidor matritense considera "importante" que gobierno, oposición, patronal y sindicatos puedan "circular por el mismo camino a partir de ahora" pese a las diferencias.