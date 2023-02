Almeida pregunta a Reyes Maroto y Teresa Ribera si autoriza tala de 300 árboles solicitada por el Gobierno central

Tras las protestas de ambas contra la tala de ejemplares en Madrid Río por las obras de Metro



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado este lunes tanto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si autoriza la tala de más de 300 árboles en la capital solicitada por el Gobierno de la Nación.

"Es una pregunta que hago directamente a Reyes Maroto y Teresa Ribera... ¿Autorizamos en el Ayuntamiento la tala de 300 árboles que nos ha pedido su Goierno? Y pido que me contesten. Igual que la vicepresidenta lo denunció en Twitter, igual que Reyes Maroto se ha ido a manifestar contra la tala (de árboles en Madrid Río por las obras de Metro), les pido que me contesten. ¿Autorizamos esa tala para ampliar Atocha y la estación de Aluche?, ¿O es que hay árboles de izquierdas y árboles del PP, y los de izquierdas se pueden y los otros no?", ha requerido ante los periodistas desde el centro Daoíz y Velarde.

A este respecto, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno de febrero una proposición para debatir las recientes autorizaciones para talar más de 300 árboles en la capital que ha solicitado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Ayuntamiento de Madrid en diciembre y enero pasados.

Requerido por la manifestación de este sábado en las inmediaciones de Madrid Río contra la tala de árboles por la ampliación de la Línea 11 de Metro, el primer edil madrileño ha lamentado que "si la Comunidad de Madrid hace una obra, entonces los árboles no se pueden talar, pero si el Gobierno la hace, entonces sí".

Además, ha señalado que "en el mandato pasado se produjo el mayor arboricidio de la historia de Madrid, porque en cuatro meses se talaron 10.000 árboles". "No vi que nadie protestara, y solo en La Castellana se talaron 750 árboles, no vi que nadie protestara", ha lanzado.

Por contra, ha reiterado que "solo en este mandato se han plantado 250.000 árboles en la ciudad, 185.000 en arbolado viario y zonas verdes, y 30.000 en el bosque metropolitano" y que "solo en mejoras de zonas verdes, ha ejecutado 80 millones de euros".