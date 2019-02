Almeida promete "no escatimar medios" y dotar a los Bomberos de los recursos que sean necesarios si gobierna

Publicado 19/02/2019 13:04:32 CET

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha prometido hoy, en caso de que gobierne tras las elecciones de mayo, "no escatimar medios para garantizar la operatividad" de los Bomberos municipales y dotarles de los recursos que sean "absolutamente necesarios".

"Vamos a pedir responsabilidades políticas al Gobierno de Manuela Carmena. Vamos a registrar hoy la petición de un Pleno extraordinario que va a tener por objeto, única y exclusivamente, debatir sobre la seguridad y las emergencias en la ciudad de Madrid. Creemos que si hay una cuestión que es absolutamente esencial para los madrileños y que desde el Ayuntamiento se debe gestionar con total pulcritud, es precisamente garantizar esa seguridad y en estos momentos no lo está", ha dicho.

El también candidato del PP a la Alcaldía matritense ha a los Bomberos y a la Policía Municipal "se les ha ninguneado, se les ha despreciado y se les ha insultado" en esta legislatura. "Recordemos que Rommy Arce está imputada por un delito de injurias graves, recordemos que Javier Barbero ha llamado 'chantajistas' a los bomberos y no se les ha reconocido la dignidad que merecen", ha apostillado.

Almeida ha añadido que por parte del Grupo Municipal Popular no van a "cejar en ningún esfuerzo por que en cualquier momento se pueda solucionar, aunque sea de forma temporal hasta las elecciones, esta situación". "Pero lo que no puede continuar ni un minuto más en riesgo es la operatividad de los parques de bomberos. En Madrid se atienden 25.000 servicios al año por parte de los bomberos y esos servicios deben estar garantizados con los necesarios medios materiales y personales y con el respaldo del equipo de Gobierno", ha apuntado.

"Nosotros no queremos que falle ninguno de esos servicios y, en estos momentos y en lo que queda hasta las elecciones y hasta que el PP recupere la alcaldía de Madrid para los madrileños, nuestra misión es hacer de oposición, exigir el control político de la acción de Gobierno y proponer todas aquellas medidas que consideremos imprescindibles para solventar esta situación", ha insistido el edil.

Preguntado por el supuesto déficit de Bomberos en el Ayuntamiento, Martínez Almeida ha considera "sorprendente que un Ayuntamiento con 1000 millones de euros de superávit que dice que su gestión económica es un milagro, sin embargo en una cuestión tan sensible como es la necesaria garantía de operatividad de los Bomberos, tanto en medios personales como en medios materiales, haya considerado que es mejor devolver anticipadamente la deuda que dotar a esos Bomberos de esos medios".

"Cuando se hace demagogia y se trata de ocultar los defectos de gestión, se ha hecho precisamente a costa de poner en peligro la seguridad de los madrileños, de poner en peligro la operatividad de los parques de Bomberos", ha añadido el aspirante al Palacio de Cibeles, que ha apuntado que con el PP los madrileños "lo pueden tener claro, no escatimaremos medios para garantizar esa operatividad".

Preguntado por la petición socialista para que dimita el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, el político 'popular' ha respondido que a la alcaldesa, Manuela Carmena, las solicitudes de dimisión del PSOE "le entran por un oído y le salen por otro".

"Causapié dijo cuando se reprobó a Rommy Arce que si Carmena no la cesaba habría consecuencias, cosa que no ocurrió. El PSOE no tiene ninguna credibilidad para pedir dimisiones. Sus votos son determinantes para el Gobierno municipal y no tendría que hacer una petición. Es una exigencia y si no se atiende esa exigencia el PSOE debería replantearse por pocos días que queden para las próximas elecciones su apoyo al Gobierno de Carmena y tener un solo día de dignidad. Si el PSOE quiere que Javier Barbero, de verdad, dimita tiene las armas y los instrumentos necesarios para poder conseguirlo", ha concluido.