Almeida quiere que Madrid recupere su candidatura para organizar unos Juegos Olímpicos: “Se nos deben”

Publicado 08/05/2019 10:41:15 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a insistir en la idea en que la ciudad recupere su candidatura para organizar unos Juegos Olímpicos, si hay "amplío consenso social y político". "Se nos deben", ha sostenido.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Almeida ha indicado que es momento de emular al expresidente de Brasil Lula da Silva, quien para 'conquistar' al Comité Olímpico Internacional (COI) cuando defendía la candidatura del país en 2009 mostró un mapamundi e indicó que el suyo era el único continente que no había albergado unos juegos.

Ahora, para el aspirante del PP, es el momento de que Madrid use ese mapa para decir que esta es "la única gran capital del mundo donde no ha habido unos". "Pero, requiere un amplio consenso, no digo unanimidad", ha indicado a continuación.

También en materia de Deportes, Almeida ha reiterado que creará una concejalía exclusiva para el área y ha puesto de manifiesto que quiere hacer de la ciudad una capital europea "de referencia" para la celebración de todo tipo de eventos nacionales e internacionales de todos los deportes --tanto mayoritarios como minoritarios--.

Además, ha asegurado que seguirán apoyando el deporte base, porque "es una escuela de vida, de hábitos de vida saludable" así como una "escuela para la vida social, para facilitar la comunicación". "El deporte solo tiene ventajas", ha defendido el popular.