Almeida rechaza que Sol "sea lo mismo que Francia" pero sí que "ha habido episodios de violencia"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta del Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado que la acampada de Sol "sea lo mismo" que lo que está pasando en Francia e Italia pero "sí ha habido episodios de violencia", como el intento de apuñalamiento de una mujer el pasado jueves.

"Los cuchillos se pueden utilizar para untar humus o para (intentar) apuñalar a una mujer", ha lanzado en la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

"La gravedad de lo que estamos viendo en Francia e Italia hace que tampoco tengamos que comparar con lo que está pasando en la Puerta del Sol. Para mí lo que está pasando en la Puerta del Sol es inaceptable, ha habido episodios de violencia" dado que el pasado jueves hubo un intento de apuñalamiento a una mujer acampada. "Pero yo creo que también hay que tener la comparación adecuada", ha sostenido.

Tras condenar los incidentes en Francia e Italia, el alcalde no ha ocultado que le da pena especialmente "ver un Ayuntamiento como el de la ciudad de Limoges, que ha sido incendiado por las turbas violentas".

"Pero quien espere de mí que diga que Francia e Italia es lo mismo que la Puerta del Sol... Esto no quiere decir que la Puerta del Sol deba continuar en la misma situación porque el ordenamiento jurídico lo tenemos que respetar todos. El marco normativo está ahí, la Puerta del Sol se está ocupando ilegalmente, no se está haciendo al amparo del derecho de reunión y además ha habido episodios de violencia", ha apostillado.

"Todos aquellos que se reían de los cuchillos en la Puerta del Sol ya saben que los cuchillos se pueden utilizar para untar humus o para apuñalar a una mujer como pasó el otro día. Puede servir para una cosa y para otra, como algunos dijimos en su momento, para cachondeo de algunos, que supongo que ahora con ese apuñalamiento de esa mujer a lo mejor ya no se están cachondeando tanto de cuchillos en la acampada de Sol", ha manifestado.

"PEDRO SÁNCHEZ QUIERE INCENDIAR LAS CALLES"

Almeida tiene claro que si la acampada continúa es "porque Pedro Sánchez ha dado la orden de que continúen allí. Esto no continúa porque haya voluntad de los acampados de continuar. Al final los acampados son los que son, no son mucho más que cuatro gatos, pero lo que hay obviamente es una intención de Pedro Sánchez de continuar allí".

Se mantiene la acampada porque el Gobierno "no tiene el valor de levantarles, no vaya a ser que se les revuelva de cara a las elecciones y porque forma parte de esa estrategia de incendiar las calles de Madrid hasta que se produzcan las elecciones". "Insisto, la izquierda y Pedro Sánchez quieren incendiar las calles de Madrid. Quiere hacerlo mediante las huelgas y ya vemos la huelga general. Y quiere hacerlo mediante la acampada de Sol", ha declarado.