Almeida reclama "más autonomía" para elegir el destino de los fondos europeos, que "no llegan a la economía real"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este lunes "más autonomía" para elegir el destino de los fondos europeos, de los que ha lamentado que "no llegan a la economía real", y apuesta por que se destinen también al sector privado.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el Hotel Villamagna, donde ha lamentado no tener "ningún tipo de autonomía para elegir el proyecto, ni capacidad para acceder a más (fondos)".

"El Gobierno nos dice en qué gastarlo y cuánto gastar. Las instituciones tenemos capacidad de detectar necesidades, y yo lo que hecho de menos es que haya mayor flexibilidad y agilidad. Todos deberíamos estar preocupados por la gestión que se hace", ha criticado a continuación.

En este punto, ha afeado que "los fondos no llegan a la economía real porque el Gobierno es quien decide y debería ser para el sector privado, porque tiene mucha más agilidad que las administraciones".

Por ello ha insistido en que "el Gobierno debería dar más autonomía para gestionar, elegir proyectos, que no tope la cantidad, y no va a salir bien la gestión, porque a la economía real no ha llegado".