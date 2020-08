Almeida recomienda a los vecinos del sur que salgan "cuando sea imprescindible"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado este jueves que su recomendación a los vecinos de los distritos del sur con mayor incidencia de casos no es que no salgan de casa sino que salgan "cuando sea imprescindible".

"Lo que dije ayer es que en determinados barrios de esta ciudad, en determinados barrios del sur, es obvio que hay índices de contagio más altos. ¿Esto quiere decir que la gente deba permanecer en sus casas? No, lo que quiere decir es que salgamos lo imprescindible de nuestras casas", ha manifestado en declaraciones a los medios, para agregar que "esto no es solo un mensaje para los vecinos del sur", sino "en general para la ciudad de Madrid".

"No que nos quedemos en casa, pero sí que adoptemos todas las medidas de precaución que sean adecuadas y pertinentes en cada momento, que sigamos las recomendaciones sanitarias y que en función de la situación en la que nos encontremos seamos conscientes de que lo que tenemos que hacer, desde luego, es no poder dar un paso atrás", ha proseguido.

Almeida ha asegurado que la ciudadanía tiene "información clara" tanto por parte de la Comunidad de Madrid como por parte del Ayuntamiento, preguntado por la recomendación del viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Plan Covid, Antonio Zapatero, sobre que los vecinos de las zonas con más incidencia, sin concretar cuáles, eviten desplazamientos.

En cuanto a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, sobre que la situación es de "alerta" pero no de "alarma", ha dicho que "obviamente no hay que alarmarse" porque la situación no es como la de marzo y abril.

No obstante, ha dicho que sí hay que ser "conscientes de que el índice de contagio está subiendo", y de que "el índice de ocupación hospitalaria y el índice de ocupación de camas UCI está subiendo", por lo que ha animado a "hacer todos los esfuerzos necesarios para detener esa subida, no únicamente para estabilizarla, sino también para que esa curva inmediatamente empiece a decrecer".

"No nos podemos permitir que esa curva siga subiendo. En ese sentido, por tanto, el mensaje no es de alarma pero sí es de concienciación a todos los madrileños de que estamos en una situación en la que, habiendo salido de un túnel tan largo y complicado cómo fue la primera oleada del Covid-19, que desgraciadamente tantos fallecidos dejó en la ciudad de Madrid, no podemos permitirnos volver atrás y en estos momentos los índices de contagio obviamente no son buenos", ha detallado.

En la misma línea, ha recordado que "mientras no haya vacuna y mientras no haya tratamiento", hay que "convivir" con el Covid-19, y ha augurado "un otoño complicadísimo desde el punto de vista económico y social", por lo que "este es el momento de seguir siendo extremadamente prudentes".

"PLENA CONFIANZA EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD"

"Si hay recomendaciones sanitarias, lo razonable es que sigamos esas recomendaciones sanitarias, sean cuáles sean, sea en el lugar de la ciudad donde sea, y que en general todos nos impliquemos", ha apostillado Almeida, quien ha considerado que el hecho de que las recomendaciones no estén recogidas en un documento oficial "es una cuestión de las autoridades sanitarias".

A este respecto, ha indicado que son las autoridades sanitarias las que en función de los datos tienen que determinar las medidas más adecuadas, y ha manifestado su "plena confianza" en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que "está haciendo muy buen trabajo, como se hizo un gran trabajo durante los peores meses de la pandemia".

Asimismo, ha aseverado que cuando se hacen recomendaciones, "al margen de que sea verbalmente o sea por escrito, están avaladas en criterios estrictamente científicos", por lo que si por parte de las autoridades sanitarias se emite una recomendación "no es por capricho".

"Yo creo que viene avalada por dos cuestiones. En primer lugar, por los datos y los datos tienen que ser irrefutables, y los datos están ahí, y en segundo lugar, porque tienen la mejor voluntad de que podamos vencer cuanto antes a esta curva ascendente que se está produciendo en este momento", ha continuado.

Ante la pregunta de si pediría a la Comunidad que tomara en los distritos con mayor incidencia medidas como las que se han tomado el Tielmes, ha reiterado que es a las autoridades sanitarias a las que les corresponde adoptar las medidas, y ha asegurado que "el Ayuntamiento va a mostrar una colaboración total y absoluta".