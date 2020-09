Almeida reconoce que las "fortalezas" de Madrid suponen "debilidades" para la pandemia

Señala que el futuro de Madrid pasa por dos ejes la sostenibilidad y el día a día de su actividad

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este martes que las "fortalezas" de la capital suponen "debilidades" para la pandemia por coronavirus, por lo que hay que dotarla de "aquellas armas" que permitan estar prevenidos "ante una situación de estas características".

"Madrid se transformó en una ciudad de puertas para adentro, con todos unidos con cierto desconcierto. Entendimos que las fortalezas de Madrid se habían transformado en debilidades con la pandemia, porque la gente quiere venir a Madrid por el trabajo, es el principal nudo de transportes nacional y uno de los principales internacionales", ha expresado el regidor durante su participación en la inauguración del DigitalES Summit 2020.

Por ello entiende que "el futuro de las grandes ciudades en el mundo pasa por la digitalización" que, unida a la sostenibilidad, son las palancas que ayudarán a "mantener las fortalezas" de la capital pero también para "gestionar sus debilidades".

"Si alguna reflexión tenemos que sacar de la pandemia, aparte, por supuesto, de que no estábamos preparados para afrontar una situación de estas características, es que no podemos dejar que nos vuelva a sorprender. No podemos permitir no estar preparados cuando se produzcan situaciones nuevamente de estas características y tenemos que estar mejor dispuestos para poder afrontarlas", ha apuntado.

Almedia ha afirmado que el futuro de Madrid, "como una de las grandes capitales del mundo", pasa por dos ejes. La sostenibilidad, que debe tener una capacidad de transversalidad que llegue a todos los ámbitos y todos los sectores de actividad que tiene en el día a día de la ciudad de Madrid.

Ha recordado que el compromiso del Ayuntamiento de Madrid "es claro" y que "esa transformación digital debía impregnar el conjunto de la administración, el funcionamiento y ser capaces de dar respuestas más ágiles, más eficaces, más eficientes, en menor tiempo, a los ciudadanos, al conjunto de la sociedad en sus relaciones con el Ayuntamiento".

A este cambio ha sumado la devolución de espacios a la ciudad, también a través de la transformación digital, y la mejor gestión de los servicios públicos de la ciudad, en aspectos como la movilidad, los servicios de emergencia o la Policía Municipal.

Y es que, ha incidido, el objetivo es que la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento de Madrid se pueda realizar "directa y exclusivamente de forma práctica a través de un móvil", para lo cual se creó una oficina digital, dependiente directamente de la Alcaldía.