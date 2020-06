Almeida recrimina a Sánchez que no le llamase y valora que Escrivá sea el único miembro del Gobierno con "sensibilidad"

Calcula que unas 45.000 personas pueden llamar a la puerta del Ayuntamiento para pedir el ingreso mínimo vital

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya llamado al regidor de la ciudad que ha sido el epicentro de la pandemia "ni pisado las calles de Madrid" mientras que en el otro lado de la balanza ha situado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que esta tarde se reunirá por videoconferencia con los alcaldes de las principales ciudades para abordar el Ingreso Mínimo Vital.

"No me ha llamado Pedro Sánchez", ha contestado Almeida en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, algo que le ha parecido especialmente criticable cuando la ciudad ha sido "el epicentro de la pandemia", sin olvidar que el presidente del Gobierno fue concejal del Ayuntamiento y que vive en Madrid.

"Ningún madrileño le recriminaría que hubiera llamado al alcalde o pisado las calles de Madrid. En algún momento se ha equivocado con la ciudad al no llamar. Es una cuestión de empatía y cercanía", ha opinado el primer edil.

También ha reprochado a Sánchez una "falta de correspondencia" con la jefa del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, quien ayer escribió "un tuit de agradecimiento" tras la última Conferencia de Presidentes. Sin embargo, como ha apuntado el alcalde, Sánchez decidió que "el único contacto con un político de Madrid fuera con el socialista Ángel Gabilondo". "Eso no es justo. En lugar de hablar con la presidenta o con el alcalde cara a cara llama a su portavoz para testar al gobierno y tomar iniciativas al respecto", ha afeado.

SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL: "NO NOS HAN DADO NINGUNA SOLUCIÓN"

Otro de sus reproches se ha centrado en el proceso del Ingreso Mínimo Vital ya que los ayuntamientos no han recibido instrucciones. "No nos han dado ninguna solución. No se han dirigido a los ayuntamientos para nada", ha asegurado Almeida, que calcula que unas 45.000 personas pueden llamar a la puerta del Consistorio con peticiones sobre el Ingreso.

Lo que hará el Ayuntamiento este lunes será asesorar y tramitar las peticiones, a pesar de las "notables dificultades" ante la falta de instrucciones. En este punto ha hecho mención a la reunión por videconferencia que esta tarde mantendrá el ministro de Seguridad Social con los alcaldes de las principales ciudades para abordar el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de "que no sea un fracaso y aunque ya haya entrado en vigor". "Al menos un miembro del Gobierno ha tenido delicadeza y sensibilidad", ha aplaudido.

José Luis Martínez-Almeida también se ha referido a la encuesta ANC Report para 'La Razón', que sitúa al PP al borde del empate con el PSOE en intención de voto. El regidor ha defendido que la estrategia del presidente de su partido, Pablo Casado, se basa en la "lealtad y en la responsabilidad" dado que "apoyó el estado de alarma cuando se tenía que apoyar", por ejemplo.

La misma posición ha sido la seguida por Ayuso o por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana "elogiaban al gobierno" vía tuits tras la finalización de las Conferencias de Presidentes, pero ha matizado que "la lealtad no es una adhesión inquebrantable" sino decirles a los españoles lo que piensan que es mejor para el país.