Almeida recuerda que Rodríguez es "un testigo": "La clave es el fiscal general del Estado porque está imputado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "un testigo" en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Miguel Ángel Rodríguez es testigo, no imputado. Si no hubiera dicho la verdad, supongo que el juez hubiera deducido testimonio. Es que estamos en el mundo al revés. Se le pide al testigo que demuestre su inocencia y no al que esté imputado que diga qué es lo que pasó", ha criticado ante los medios de comunicación, a la entrada del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid.

Almeida ha remarcado que la "clave" es el fiscal general del Estado, "que está imputado y que todavía no ha explicado cómo es posible que para un asunto oficial, la Fiscalía diera su dirección de correo particular".

"¿Por qué a mi correo particular? ¿Por qué no al correo de la Fiscalía? ¿Esto no se trataba de ganar el relato de la Fiscalía? ¿O el relato de Álvaro García Ortiz y del Gobierno de España? ¿De verdad tenemos que hablar más de Miguel Ángel Rodríguez que un fiscal general del Estado que borró todos los mensajes y cambió de terminal una vez que se inició el procedimiento penal en el Tribunal Supremo? ¿Nadie del Ejecutivo se escandaliza?", se ha preguntado el regidor.

Así, el primer edil ha pedido "no distraerse con Miguel Ángel Rodríguez". "Yo entiendo que hay mucha gente que le interesa más hablar de un testigo, pero a mí me interesa más hablar de un imputado que tiene que explicar por qué borró todos los mensajes y por qué pidió que se le enviara ese documento a su cuenta de correo particular", ha recalcado.

Almeida ha señalado que "si esto lo hubiera hecho un fiscal general del Estado que no fuera de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista, las calles estarían inundadas por los socialistas y la izquierda pidiendo la dimisión de alguien que, presumiblemente, ha podido destruir pruebas".