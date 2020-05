Almeida recurrirá la admisión a trámite de una demanda contra él por no abrir los parques

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves que presentará un recurso de reforma contra la admisión a trámite de una demanda interpuesta contra él por no abrir los parques de la capital para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia por el coronavirus.

Ha sido el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid quien ha citado al alcalde de la capital y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a una comparecencia presencial el próximo 23 de mayo para decidir sobre la medida cautelar de abrir todos los parques de la ciudad, planteada por un abogado en una demanda contra el Consistorio.

Además, el juez ha ordenado la apertura de diligencias previstas de investigación en relación a esta denuncia de presunta prevaricación ante el cierre de determinados parques ante la crisis del coronavirus que interpuso este abogado, tras ser multado por la Policía Municipal de Madrid por pasear por el Parque del Oeste en el periodo en que la administración municipal ordenó su cierre.

Martínez-Almeida ha criticado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press que el denunciante no haya aportado "ni la resolución objeto del delito", algo que ve "sorprendente". Además, ha recordado que la ciudad de Barcelona o Patrimonio Nacional no han abiertos sus parques, una "decisión avalada por el propio Fernando Simón, que dijo que se deberían mantener cerrados contra aglomeraciones". Si bien, el regidor ha dejado claro que esto no le va a distraer de su labor como alcalde.