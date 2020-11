Almeida reivindica el papel de ayuntamientos en la gestión de fondos europeos, que no son "el bálsamo de Fierabrás"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

"No garantizan la salida, pero sin ellos no hay salida", ha apuntado el regidor

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este martes el papel de los ayuntamientos en la gestión de los fondos europeos, de los que ha señalado que "no son el bálsamo de Fierabrás", pero que son necesarios en tanto en cuanto sin ellos "no hay salida" a la crisis generada por el coronavirus.

Así lo ha manifestado el regidor capitalino durante su discurso de apertura del XXVII Encuentro del Sector Financiero que, bajo el título 'Construyendo el futuro', se celebra los días 17 y 18 de noviembre en Madrid.

Sobre la gestión de estos fondos, Martínez-Almeida ha pedido que su distribución se rija por criterios "intachables", porque las ciudades "se juegan parte del futuro". A la vez, ha reprochado que se vena como "una ensoñación que sacará de esta situación". "No garantizan la salida, pero sin ellos y sin una buena gestión no habrá salida", ha precisado.

Por ello ha pedido "adoptar los mecanismos necesarios que den garantía de objetividad, transparencia, y no discriminación". El también portavoz nacional del PP ya había manifestado que la capital debería recibir en torno a un 13 por ciento de los mismos, lo "equivalente" a su aportación al PIB nacional.

"Exijo que entidades locales tengamos actuación en estos fondos. Quiero exigir que se tenga en cuenta a los ayuntamientos para su gestión, que nos permitan ser proveedores de servicios a los ciudadanos", ha lanzado.

Todo ello porque, ha continuado, esta crisis "puede tener consecuencias más devastadoras que en la crisis del 2009, y una crisis social que obligará a poner lo mejor como sociedad". Ha recordado que la caída del PIB entre 2008 y 2013 fue "tres veces inferior a la que se producirá este año, lo que da magnitud de lo que se tendrá que afrontar".

"EL PUNTO DE EQUILIBRIO"

Sobre la crisis de 2008 ha lamentado que se generase entonces "el caldo de cultivo de extremismos que pusieron en duda el marco de gobernabilidad dado" y que "permitieron visualizar que vivirían peor que las generaciones que les habían antecedido, y se vio truncado en ese proceso en el que la clase media cada vez estaba más adelgazada".

Ahora, ha indicado, hay una "situación de debilidad institucional", lo que "debe permitir profundizar en ese modelo de gobernanza". "Debemos aprender la lección de lo ocurrido para afrontar la situación que nos toca en este momento", ha lanzado.

En cuanto a la gestión de la pandemia, ha reiterado la necesidad de "encontrar ese punto de equilibrio para que no haya nuevas olas, junto con el mantenimiento de la actividad económica". "Tenemos que saber encontrar ese punto de equilibrio, complicado y difícil. No teníamos un manual de instrucciones, pero llegado este momento, no podemos parar la economía y no podemos permitirnos nuevos rebrotes", ha expresado.

Además, ha llamado a "afrontar el futuro con confianza, certidumbre, saber el marco jurídico con el que contar desde hace tiempo, y saber con qué van a poder operar".

