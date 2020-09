Almeida reta a críticos con las medidas de la Comunidad a que demuestren que se toman por "clasismo"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado este lunes a las personas críticas con las medidas de restricción en la región contra la Covid-19 a que den criterios científicos de que estas se han adoptado por "clasismo".

"Que den un solo criterio científico de que ha clasismo en esta decisión, y si no lo hay que dejen de alentar estas manifestaciones", ha expresado el regidor en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press en la que ha añadido que él ha defendido "siempre" el derecho a manifestarse.

En este sentido, ha apuntado que mismo discurso mantuvo durante las concentraciones en Núñez de Balboa en el confinamiento como en las realizadas este fin de semana en los distritos del sur de la capital. Asegura Almeida que "es profundamente irresponsable alentar esas manifestaciones". "Lo dijie en Núñez de Balboa y lo digo ahora", ha lanzado.

"La hipocresía es muy dañina. Hubo una frase muy conocida de Pablo Iglesias que hablaba de politizar el dolor, es algo profundamente irresponsable", ha añadido a continuación.

Martínez-Almeida ha señalado que "esto no es un problema de Madrid, es un problema de España", y ha añadido que "Madrid no es una isla" pues "quien tiene los peores números en el ámbito europeo es España, no es Madrid".