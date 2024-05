Almeida tilda de "imagen tercermundista" lo ocurrido en Atocha con Cercanías: "Es una falta de respeto a los usuarios"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este lunes de "imagen tercermundista" lo ocurrido en Cercanías, tras las averías en varias líneas que ha provocado que los pasajeros de un tren hayan abandonado el convoy e invadido las vías para llegar caminando hasta Atocha, y ha asegurado que se trata de "una falta de respeto a los usuarios".

"Los usuarios han corrido un riesgo para su integridad física", ha afirmado el regidor ante los periodistas tras presentar las novedades de las piscinas municipales para este verano, a lo que ha añadido que no se corresponde con la ciudad y la región.

"Sobre todo es una falta de respeto a todos los usuarios que todos los días tienen que coger el Cercanías para poder ir a trabajar, para poder volver a sus casas o para poder hacer cualquier gestión", ha trasladado Almeida, quien ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "vuelva de Argentina, aunque sea en Cercanías".

Así, ha insistido en que el ministro debe resolver los "problemas reales" de los madrileños, que se han acostumbrado a que pueda decir "cualquier barbaridad, disparate e idiotez" y "no pase nada". "El ministro Puente lo que tiene que hacer de una vez es solucionar los problemas constantes y diarios que hay en cercanías. No son incidentes aislados, no son cuestiones puntuales, es el día a día de todos los usuarios de Cercanías", ha subrayado.

Considera que la imagen que se ha visto esta mañana en Atocha demuestra el trato que da el Gobierno de España a la ciudad de Madrid, aunque ha subrayado que no hay que dejar de lado "lo verdaderamente importante", que es que hay miles de personas que "todos los días se ven atrapados en la ratonera que es el Cercanías".