Almeida tilda de "inaceptable" el comportamiento de Ortega Smith con Rubiño en el Pleno de Cibeles

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado este viernes de "inaceptable" el comportamiento del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante el Pleno del Ayuntamiento. "No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho pero no lo justifica", ha expresado.

Concejales de PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno de Cibeles por las palabras de Ortega Smith, que ha tirado una lata al portavoz adjunto a la cara", ha denunciado públicamente la portavoz del principal grupo de la oposición, Rita Maestre.

Ortega Smith ha provocado la decisión de la izquierda de levantarse después de poner en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA.