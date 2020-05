Amyts achaca el paso a la fase 1 a "cambios de criterio más de índole político y económico que sanitario"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Julián Ezquerra, ha atribuido el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada a "cambios de criterio más de índole político y económico que sanitario".

"La situación de hace una semana no es muy diferente de la que tenemos hoy", ha constatado Ezquerra en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha recordado que uno de los requisitos por los que Madrid no promocionaba era el de reforzar la atención primaria.

"Todavía no tenemos más que promesas de contratos y los contratos no existen", ha aseverado Ezquerra, quien ha remarcado que se anuncia que se van a ofertar contratos pero "a día de hoy los contratos no están".

En cuanto a las contrataciones de los residentes que están terminando su periodo de formación, ha apuntado que se están "empezando a ofertar" en unas condiciones laborales "muy malas, comparadas con las que se ofertan en otras comunidades autónomas".

Por ello, ha advertido de que si no aceptan las ofertas de la Comunidad de Madrid el número de contratos podría ser "insuficiente para dar salida a todo el trabajo que hay".

Según ha explicado, en otras autonomías se les ofrecen dos o tres años de contrato, en turno de mañana, con guardias y con posibilidad de ser interino en breve, mientras Madrid oferta contratos que no están vinculados a una plaza concreta, sino que son de área, lo que implica que cada día les pueden mandar a trabajar a un sitio, casi todos con turno de tarde y dejando sin cubrir "vacantes estructurales". "No digo nada si ya vienen los países europeos con sus ofertas maravillosas", ha añadido.

"Si el cien por cien de la plantilla de primaria se dedica a seguir Covid y a diagnosticar nuevos casos no hay ningún problema, el problema es que seguimos dejando aparcada toda la asistencia normal, la asistencia del día a día que desde hace dos tres meses está absolutamente abandonada", ha manifestado.

"La sensación que me da es que aquí hay poco rigor profesional y sanitario y hay más otras decisiones de otro tipo", ha agregado.