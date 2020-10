Una anciana invidente, al policía que la rescató en el incendio de su casa: "Me ha salvado la vida"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una anciana invidente de 83 años ha querido agradecer su labor al policía nacional que la auxilió en un incendio originado en su vivienda el pasado miércoles y ha asegurado que el agente consiguió salvar su vida.

Los agentes de la Comisaría de Latina recibieron una llamada alertando del humo "muy espeso" que salía de una vivienda en el barrio madrileño de Campamento, según ha explicado en declaraciones a Europa Press Noé, el policía implicado en esta operación.

"Fui corriendo rápidamente hacia la puerta y cuando golpeé para ver si había alguien, había una persona dentro que estaba pidiendo auxilio", ha afirmado el funcionario, a la que le transmitió que intentara estar "lo más agachada posible" para evitar intoxicarse con el humo.

Noé ha detallado que la anciana se fue hacia una ventana y que su voz cada vez se oía "más bajita", algo que les alertó. "Fueron momentos muy tensos", ha narrado, ya que tardaron unos 10 minutos en conseguir echar la puerta abajo con martillos, pues tenía un doble pestillo.

Tras conseguir derribarla, el policía entró a rescatar a la mujer. "Ni me lo pensé. Me intenté agachar y entré sin pensármelo dentro de la vivienda con otro compañero. Me dirigí casi sin ver al salón y me encontré a la señora desvanecida en el suelo", ha relatado.

El policía cogió a la anciana en brazos y la sacó al exterior de la vivienda, donde ya se encontraban efectivos de Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid preparados para auxiliarla.

UN ESCRITO DE AGRADECIMIENTO

La anciana, tras recuperarse rápidamente del incidente, aseguró que "los policías le han salvado la vida". Además, y por intermediación de su hijo Joaquín de Prada, realizó un escrito elevado a la Delegación de Gobierno para agradecer su labor.

Según ha explicado De Prada a Europa Press, el policía "cogió en brazos y su madre y la sacó en volandas". La anciana trasladó a su hijo que quería saludar y dar las gracias a los agentes e incluso se llegaron a hacer una fotografía.

"Mi madre me dijo que fuese a Comisaría a hablar con su jefe o a hacer un escrito porque le salvaron la vida. Gracias a ello mi madre está viva y está infinitamente agradecida", ha expresado.