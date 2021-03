Anticapitalistas rechaza las llamadas a la unidad de los ediles escindidos de Más Madrid: "No hay debate real ahora"

Reclama la dimisión del delegado del Gobierno por sumarse al "intento de criminalización" del 8M

Anticapitalistas ha manifestado que cualquier posibilidad de volver a recomponer plataformas de confluencia, como fue la experiencia de Ahora Madrid, debe venir desde un "análisis crítico" del papel de la izquierda institucional porque, sin ello, está "abocado al fracaso" y, por tanto, rechaza las llamadas a la unidad esbozadas por los ediles que se han escindido de Más Madrid, pues ahora no es un "debate real". Además, ha subrayado que en ningún caso puede incluir al PSOE.

Así se ha pronunciado el portavoz de la formación, Raúl Camargo, sobre la ruptura de los cuatro ediles que se agrupan en la plataforma Recupera Madrid, que se han escindido del grupo municipal de Más Madrid con críticas a la labor de oposición y apelaciones a recuperar una unidad de izquierda, incluyendo a Podemos e incluso deslizando el caso del PSOE.

En una entrevista con Europa Press, el exdiputado en la Asamblea ha reflexionado que, a su juicio, se trata simplemente es un choque de dos sensibilidades que, en todo caso, no tiene proyectos estratégicos distintos.

"No hay una diferencia política sustancial (...) No hay una revisión crítica", ha subrayado para incidir en que lo relevante en este asunto es, por ejemplo, si se sigue defendiendo la Operación Chamartín como modelo urbanístico y la falta de iniciativas transformadoras que, en su opinión, motivaron la "derrota" de Más Madrid y la exalcaldesa Manuela Carmena, al no tener opción de retener la Alcaldía.

Y es que, en su opinión, se tiene que dejar "claro" que cuando la izquierda gobierna, debe "ofrecer cosas distintas", que era lo "atractivo" de Ahora Madrid (el partido instrumental que congregó a varias formaciones) y que tanto Más Madrid como Podemos "han abandonado", como también pasó con la propia exregidora que calificó su programa electoral de sugerencias.

Camargo no ve ahora opciones de reeditar esa experiencia política, que supo conjugar una "unidad muy potente" de forma "democrática y pluralista", junto a una "radicalidad fuerte" en sus propuestas de su programa, con el que Anticapitalistas se sigue identificando.

"GRAVÍSIMO ERROR" DE LOS PACTOS DE LA VILLA

El problema de la izquierda radica, en su opinión, en primar el "acceso rápido a la gobernabilidad" siendo el "hermano chico" de los socialistas, lo que hace que ese debate planteado por estos ediles, que se definen cercanos a Carmena, "no sea real" en estos momentos.

Sobre todo porque el PSOE "jamás va a cambiar de plataforma ni su propio nombre" y, además, Más Madrid y Unidas Podemos son proyectos distintos pero que comparten la estrategia de aspirar a ser sus socios.

Por todo ello, Anticapitalistas rechaza participar en iniciativas "en las que no creen" y que no suponen una "impugnación a la izquierda existente". En cambio, no renuncia a debatir opciones que se encaminen a reeditar el Ahora Madrid, unidad que se debe sustentar en programa y en un proyecto a "largo plazo" que ahora no existe.

La formación está centrada en desarrollar ese balance crítico en la izquierda y, en esta línea, ha calificado de "gravísimo error" el haber "salvado la cara" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al suscribir los 'pactos de la Villa' incluso con Vox.

En la Asamblea de Madrid apunta a que la izquierda parlamentaria realiza oposición a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, pero no es capaz de articular un frente social "contra sus absolutos desmanes".

DIMISIÓN DE FRANCO

Por otro lado, el portavoz de Anticapitalistas ha calificado de "absolutamente lamentable" la decisión por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir las marchas previstas para el domingo y el lunes con motivo del 8M, lo que supone "plegarse" a la "criminalización del feminismo".

También es un "agravio comparativo tremendo" con respecto a otras movilizaciones autorizadas, cuando se ha dado permiso a homenajes a la División Azul o a concentraciones "negacionistas" con incidencias del Covid-19. Por tanto, no se entiende esta prohibición cuando, además, se iban a respetar todas las medidas de seguridad y distancia social.

"Una prueba más de que el PSOE siempre acaba sometiéndose a poderes fácticos", ha denunciado Camargo para solicitar la "dimisión" del secretario general del PSOE, José Manuel Franco, por sumarse a este "intento de criminalizar" el movimiento feminista, pese a que no lo va a conseguir, y "plegarse de forma "injustificable" a la ultraderecha.

También se ha referido a la situación de las familias que viven en Cañada Real, que llevan cinco meses con cortes de suministro eléctrico, algo que es "grave" y que relaciona con ese "gran pelotazo urbanístico" que son los desarrollos del sureste, sin que la "izquierda parlamentaria alce la voz ante ello".