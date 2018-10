El anuncio de la cesión de Bicimad se produjo antes de finalizar el informe sobre su viabilidad encargado a la UAM

Actualizado 02/10/2018 11:27:42 CET

El anuncio "no oficial" de la cesión de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se realizó al Consejo de Administración de la empresa antes de finalizar el informe encargado por el Ayuntamiento sobre su viabilidad al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Así lo ha trasladado este martes en la comisión que examina si hubo irregularidades en esta cesión la portavoz socialista en la misma, Mercedes González. El Consistorio encargó este informe, que costó 8.785 euros, el 16 de septiembre. Tal y como ha asegurado el catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Francisco Velasco, éste se entregó el 17 de octubre.

Fue entre una fecha y la otra, el 26 de septiembre, cuando, según ha indicado González, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, hizo pública esta cesión. Fuentes municipales han informado de que "un anuncio no es oficial" y que entonces se dijo que la cesión "no era efectiva todavía".

La autorización del contrato se firma después de que llegara este dictamen del Instituto de Derecho Local, el 19 de octubre.

En la misma línea, la edil del PP Inmaculada Sanz ha asegurado que dicho informe "ad hoc" fue realizado para "terminar de vestir un muñeco totalmente diseñado", algo que en su opinión avala que los tribunales lo hayan definido como "causa compleja".

"Es una contratación irregular, y les contratan ad hoc para que les den la razón en una cuestión en la que ya se ha tomado una decisión", ha expresado Sanz.

El catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha asegurado que tras encargarles el informe sobre la viabilidad de la cesión, vieron que era "un asunto con un cierto nivel de complejidad".

Sobre la repercusión de dicho informe, el catedrático ha explicado que en los dictámenes realizados, "siempre se ha dicho lo que era el Derecho". "Cuando no ha gustado, he dicho, lo metéis en el cajón y lo guardáis; hay otros dictámenes en los que no se ha seguido nuestro criterio", ha expresado a renglón seguido.

Así, ha precisado que "en el dictamen se resuelve una pregunta sobre la cesión del contrato, pero es un problema en abstracto". A preguntas de la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, Velasco ha asegurado que "sí se tuvo en cuenta la solvencia técnica de la EMT", algo que "no estaba en duda" y además "no era el objeto del informe". "Nosotros tenemos que decir cuál de las opciones es la más correcta, la óptima", ha precisado.