Arranca la constitución de los Pactos de Cibeles y Villacís celebra que Madrid esté "por encima de partidos"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha indicado que este lunes se ha puesto en marcha la mesa de constitución de los Pactos de Cibeles, de la que dependerán las cuatro restantes para reconstruir la capital tras la pandemia, y ha celebrado que esto ponga de manifiesto que para todos los grupos "Madrid esté por encima de partidos".

"Hoy es la primera mesa de constitución, y a partir del miércoles, llegarán las técnicas. Todas van a terminar el mismo día con los pactos a los que se pueda llegar. Hemos decidido que queríamos pactar, algo que es noticia hoy en día, y ojalá lo viésemos en el Congreso y la Asamblea", ha expresado tras acudir a la apertura del centro deportivo municipal Vallehermoso, el primero en hacerlo tras el cierre general decretado por el estado de alarma.

Villacís ha recordado que lo acordado en estas mesas serán "pactos por unanimidad, con el sello de todos", y que son pactos que "unen a todos, mínimos comunes denominadores que son medidas buenas para todos". "El Ayuntamiento funcionará como un único grupo municipal", ha puesto en valor.

Ha sido requerida por la decisión de Marta Higueras y José Manuel Calvo de no participar en el proceso de constitución de Más Madrid, y ha señalado que no le gusta hablar de otros partidos. "No conozco los motivos, pero respeto la decisión. No sé cuál es la relación entre ellos, yo tengo buena relación con Higueras y con el resto de portavoces, si no fuera así no nos sentaríamos a pactar", ha señalado a continuación.