El asesino del rito esotérico solicita que declare una expareja para desacreditar la agravante de parentesco

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presunto asesino del rito esotérico ha solicitado en el juicio a través de su defensa la declaración de una expareja con la que habría mantenido una relación paralela a la que tenía con el fallecido, una nueva prueba a la que se ha opuesto el tribunal, el fiscal y la acusación particular por sorpresiva y provocar un indefensión a las partes.

La Audiencia de Madrid juzga desde ayer a Gustavo Daniel O.F. por el crimen de su expareja en el transcurso de un ritual en el que le habría clavado un destornillador en el ojo. En la escena del crimen se halló gran cantidad de sangre, sal esparcida por el suelo y libros de rituales mágicos.

Se trataría de una declaración "relevante" para la defensa en aras a desmontar la agravante de parentesco que solicita el fiscal y que implica un aumento de la pena a imponer si finalmente su cliente es condenado.

En la sesión de este miércoles, el letrado ha solicitado la testifical de una persona que mantenía una relación con su cliente en un periodo previo a los hechos y con el que habría llegado incluso a convivir.

Además, este testigo también habría mantenido una relación con la víctima y podría hablar sobre "las pautas conductuales" del fallecido en relación al posible consumo de estupefacientes, según sostiene el abogado defensor.

Tras el planteamiento de la defensa, el fiscal y la acusación particular se han opuesto a introducir esta nueva prueba después de que el acusado nada mencionara al respecto durante el año y medio que ha durado la instrucción. El tribunal no ha aceptado la prueba al no solicitarse en el momento procesal adecuado.

En la prueba testifical, han comparecido agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional que analizaron diferentes vestigios en la vivienda como una bolsa de herramientas con martillos y destornilladores.

Además, investigadores del Grupo V de Homicidios han corroborado el testimonio de los policías que llegaron en primer lugar al piso de la calle Salvador Martínez Lozano, afirmando que el acusado estaba "fuera de sí", desnudo y con un crucifijo entre las manos con una imagen de Jesús.

El acusado declarará al final de la prueba a petición de su letrado. El juicio continuará el próximo lunes. El fiscal pide catorce años de cárcel por un delito de asesinato con una eximente incompleta de alteración psíquica y mantiene que el crimen se cometió en el transcurso de un trastorno psicótico por la ingesta de drogas, entre ellas posibles setas alucinógenas.

Su abogado defensor solicita que se le aplique una eximente completa por alteración psíquica y en el caso de condena, que la Sala le imponga un tratamiento farmacológico y ambulatorio. Mañana continuará la vista y concluirá el próximo 31 de octubre.

El crimen se cometió después de haber ingerido el procesado sustancias tóxicas en un piso de Puente de Vallecas y en el transcurso de un posible rito esotérico. Esa misma mañana y antes del crimen, el acusado grabó y difundió en redes sociales un vídeo en el que mostraba un cuadro con la imagen de Jesucristo y decía "lo siento mucho".

HECHOS JUZGADOS

El escrito del fiscal señala que sobre las siete de la mañana del 2 de abril de 2023, el acusado mantuvo una discusión con su pareja sentimental en el domicilio donde residían ambos ubicado en Madrid, en el transcurso de la cual le asestó en diversas partes de la cabeza y el cuerpo, varios golpes y puñaladas.

En total le ocasionó hasta 71 lesiones, 14 lesiones contusas, 3 incisas, 30 lesiones punzantes, 22 lesiones inciso punzantes y 2 lesiones de otro tipo, "lo que le supuso un sufrimiento innecesario".

A consecuencia de la agresión la víctima falleció ese mismo día, presentando múltiples heridas por arma blanca, con hemorragia de focos múltiples tanto externa como interna, conduciendo a una severa pérdida de volumen sanguíneo y fracaso de la función vital circulatorita como causa inmediata de la muerte.

El acusado en el momento de los hechos, presentaba trastorno psicótico no filiado y probable psicosis inducida por tóxicos, lo que determinaba que sus facultades cognitivas y volitivas se encontraran muy notablemente menoscabadas. G. D. O está privado de libertad por esta causa desde el día 2 de abril de 2023.

La Fiscalía pide, además, que en caso de que se dicte sentencia condenatoria y se acuerde la sustitución de la pena privativa de libertad por expulsión, se proceda al cumplimiento inmediato de la pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario en tanto se ejecutan los trámites de la expulsión, que deberá hacerse efectiva en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de los treinta días siguientes.