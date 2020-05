Asociación Hacenderas recopila en una semana más de una tonelada de productos con solidaridad vecinal de Retiro

Más de 560 litros de leche, 306 kilos de arroz, 264 de legumbres, 120 de verduras, 160 litros de aceite, 90 kilos de fruta o 89 docenas de huevos abarrotan las estanterías de la despensa solidaria

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad vecinal ha hecho posible que para muchas familias del distrito de Retiro golpeadas por la crisis del coronavirus sea posible asegurarse comida al día caliente y equilibrada gracias a la tonelada de productos de primera necesidad recopilados en una semana a través de la despensa alimentaria de la asociación cultural Hacenderas.

Más de 560 litros de leche, 306 kilos de arroz, 264 de legumbres, 120 de verduras, 160 litros de aceite, 90 kilos de fruta o 89 docenas de huevos abarrotan las estanterías y se van distribuyendo en bolsas en la despensa solidaria de Hacenderas, han detallado desde la asociación a Europa Press, que han calificado de "éxito" la respuesta ciudadana.

En este momento están atendiendo a una treintena de familias, unas 71 personas, mientras siguen llegando solicitudes de ayuda. Es una cifra similar a la atendida por otras dos iniciativas vecinales del barrio. Lo que tienen claro desde esta acción solidaria ciudadana es que la vecindad "se ha volcado pero las necesidades son enormes".

Hasta la despensa de la asociación Hacenderas llegan alimentos, artículos de higiene y limpieza, sin olvidar la necesidad de que también lo hagan productos frescos y encaminados a ofrecer dietas saludables porque "no se trata de hacer lo mismo que la Comunidad de Madrid con Telepizza". Y siendo conscientes de que después de la crisis sanitaria llegará la económica y, por lo tanto, las carencias se multiplicarán.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Echan en falta desde Hacenderas "una acción decidida de las administraciones públicas, que son quienes tienen la capacidad de movilizar los recursos suficientes para dar una respuesta adecuada a la situación en forma de renta básica y de refuerzo de los Servicios Sociales y de los servicios públicos, una demanda ciudadana que implica la coordinación de todos los niveles de la Administración.

Tampoco obvian que las administraciones deberían prestar apoyo a las iniciativas ciudadanas que están dando un cierto respiro a las familias con necesidades, no siempre cubiertas por los servicios sociales, llegando donde ellos no llegan. La relación con los trabajadores y trabajadores de los Servicios Sociales es buena, son conscientes de que "se están dejando la piel con los pocos medios que tienen". A la asociación están derivando casos a los que no llega la Administración al tiempo que los profesionales sociales les asesoran y aconsejan.

PRIMERA SEMANA DE RECOGIDA

Haciendo honor a su nombre --el nombre del colectivo viene de la palabra que se empleaba en castellano para designar el trabajo voluntario que llevaban a cabo vecinos y vecinas de algunos pueblos para el beneficio común, como limpiar bosques, arreglar caminos o construir edificios de usos comunitarios--, la asociación ha querido echar una mano y tratar de dar respuesta a las necesidades que ha generado la Covid-19 en un distrito con barrios con situaciones sociales y económicas muy dispares.

La pasada fue la primera semana de recogida por Hacenderas: la asociación comenzó a funcionar una vez declarado el estado de alarma y han necesitado este tiempo para, en un ejercicio de prudencia, adaptarse y estar preparados con el fin de dar una respuesta a la altura de las necesidades.

El local que les sirve como punto de encuentro para la despensa alimentaria ha sido donado temporalmente por una vecina en una manifestación más de que "el comportamiento de la sociedad civil está siendo ejemplar". Desean que pronto pueda reanudar su actividad habitual como escuela de gastronomía, que venía dando "vidilla al barrio".

El reparto de productos de primera necesidad se realiza desde el punto de recogida pero en determinados casos, ya sea por ser personas mayores o con problemas de movilidad, se ha atendido también a domicilio. Para contactar con la asociación se puede hacer por teléfono y correo electrónico, disponibles en las redes sociales de la asociación (@aHacenderas en Twitter, ACHacenderas en Facebook y @Hacenderas en Instagram). También han habilitado una cuenta bancaria.

25 PERSONAS Y SUBIENDO

La asociación Hacenderas es un colectivo diverso en el que las mujeres son mayoría. Proceden de todas las zonas de Retiro. En estas primeras semanas contabilizan a unas 25 personas activas aunque las solicitudes de voluntarios y voluntarias han aumentado tras la primera semana de recogida de productos, la cartelería y su difusión en redes sociales, lo que demuestra que "hay mucha gente que está dispuesta a echar un cable".

Funcionarios, trabajadores en paro, estudiantes, pensionistas, maestros... Son muchos los perfiles que dan vida a las Hacenderas, cada cual aportando lo que puede o sabe, desde cartelería por quienes se dedican a la ilustración, prestando acompañamiento laboral si se tiene experiencia de asesoría o acompañando en la búsqueda empleo.

De hecho, la asociación confirma que ya han conseguido que alguna de las personas que han contactado con el colectivo hayan encontrado un trabajo. Otros voluntarios echan un cable en la recogida de alimentos mientras que otras personas, en grupos de riesgo, contactan por teléfono porque "todo el mundo tiene algo que aportar".

Y es un camino de ida y vuelta porque la asociación Hacenderas de Retiro intenta que quienes solicitan ayuda también se impliquen, en la medida de sus posibilidades, construyendo "redes de apoyo mutuo en un plano de igualdad y de exigencia de justicia social".