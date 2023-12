Asociaciones confrontan en Asamblea críticas de recortes de derechos con peticiones de derogación de leyes trans y LGTBI

El PP insiste en que las reformas legales que promueve garantizan derechos y no los limitan



Asociaciones de madres y padres de alumnos, familias de menores trans y organizaciones del colectivo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid han confrontado este lunes sus posturas en al Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional en relación a la reforma de las conocidas como leyes Trans y LGTBI autonómicas, con peticiones de derogación por un lado frente a advertencias de "recortes de derechos" y "crueles consecuencias" por el otro.

Las proposiciones de reforma de estas dos leyes registrada por el Grupo Parlamentario Popular han protagonizado un intenso y prolongado debate en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, por donde han desfilado portavoces de distintos colectivos, asociaciones de familias y de profesionales sanitarios, a petición de los distintos grupos parlamentarios, para exponer sus postulados en relación con la tramitación de estas modificaciones legislativas.

Así, mientras desde organizaciones como Chrysallis se ha puesto el foco en los "crueles efectos" que la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación --que pasará a conocerse como de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid-- va a tener para los menores, la Federación de AMPAS de colegios católicos de Madrid 'Educación y Familias' ha defendido que la reforma planteada por el Grupo Popular "no es suficiente" y debería ser "derogada".

En concreto, el presidente de esta federación, José Luis Castellano Rudilla, ha advertido de que la actual norma ha generado "múltiples conflictos de personalidad" en menores, ha supuesto un "deterioro" de la calidad de la enseñanza y ha contribuido a aumentar el "caos social" mientras "muchas entidades" se han podido "lucrar a costa" de esta legislación.

El presidente de Educación y Familias ha comparecido a petición de Vox para sostener que a día de hoy "no existe evidencia científica" que establezca "con rotundidad" cuándo y como "proceder ante los síntomas" de la disforia de género, la cual, ha advertido, "todavía hoy se considera en los manuales de psicología como una patología".

CREEN QUE "SE QUEDA CORTA" EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Tras advertir de los "daños físicos irreversibles" que la hormonación o la intervención quirúrgica en los menores puede causar a posteriori, se ha centrado en los aspectos educativos de la propuesta de reforma planteada por el Grupo Popular, para indicar que aunque les "gusta" el "espíritu" de la misma, "se queda corta".

El "adoctrinamiento cero" es, a juicio, del presidente de Educación y Familias, el objetivo que debe perseguirse, tras defender que "no existe tanta discriminación en los colegios" hacia alumnos trans, si bien sí ha relacionado los efectos de ese supuesto adoctrinamiento con el acoso escolar.

Las palabras de Castellano Rudilla han encontrado el apoyo de la diputada de Vox María Belén González Moreno, mientras desde el PSOE, Santiago Rivero le ha acusado precisamente de acudir al Parlamento regional a "exponer las ideas" de aquel partido, mientras desde Más Madrid, la diputada Jimena González le ha recordado que la transexualidad dejó de ser considerada como trastorno por la Organización Mundial de la Salud en 2018.

El 'popular' Pablo Posse, por su parte, ha subrayado que se trata de "una reforma, que no derogación", que busca "el beneficio de todos", un "compromiso electoral" del PP ante el que se ha preguntado por qué a la izquierda "les molesta que los contenidos que se imparten en los colegios estén libres de toda ideología".

La bancada 'popular' ha insistido, frente a las críticas de asociaciones contrarias a la reforma y de los grupos de oposición, que estas modificaciones legales que promueve "garantizan derechos" y en absoluto los limitan.

CHRYSALLIS ALERTA DE QUE DERECHOS SE VERÁN "CRUELMENTE AFECTADOS"

Sin embargo, desde la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans (Chrysallis), Encarna Bonilla, madre de un niño trans de doce años, ha alertado de cómo tanto la reforma de la conocida Ley Trans como de la LGTBI hará que estos menores vean "cruelmente afectados" sus derechos.

En su comparecencia, en este caso a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Bonilla ha insistido en que "la infancia trans existe" y ha sostenido, que en los años que lleva funcionando su organización no se han encontrado con "ni un solo caso de arrepentimiento" en la transición de género de estos niños, como sostienen los detractores de dicha legislación, pero sí han observado "las nefastas consecuencias" que para estos jóvenes tiene "negar quiénes son".

La representante de Chrysallis se ha referido también a las "altas tasas de suicidio" que se dan entre los niños y adolescentes trans por culpa del acoso en el ámbito escolar, por lo que ha sentenciado que, en realidad, no se trata de episodios autolíticos sino de "asesinatos sociales".

No obstante, y pese a su defensa de las actuales leyes que ahora pretende reformar el PP, Encarna Bonilla ha lamentado que tras su aprobación en 2016 fueron "guardadas en un cajón" sin que recibieran "la financiación necesaria", se ofreciera la formación recogida en el texto legal "con cuentagotas" o no se llegara a crear entidades planteadas en la norma como el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Además de Chrysallis y la Federación Educación y Familias, está prevista la comparecencia en la Comisión de Familia para analizar la reforma de la Ley Trans de representantes de la Sección LGTBIQ+ de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), a petición de Más Madrid, y de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud y de la Asociación Española de la Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, solicitada por el PP.

PROPOSICIONES DE REFORMA

La modificación registrada por el PP de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid suprime una decena de artículos y epígrafes y modifica otra decena. En la misma se abordan cambios que van desde el concepto identidad de género, que se elimina y pasa a ser transexualidad o condición sexual, a medidas en el ámbito deportivo, administrativo y educativo.

A lo largo del día esta Comisión debatirá también la reforma de la Ley LGTBI con la presencia de nuevo del presidente de Educación y Familias (también a petición de Vox), así como de portavces de la Fundación Pedro Zerolo, a propuesta del PSOE; del Colectivo LGTB+ de Madrid (Cogam), solicitada por Más Madrid, y de la Agrupación de Madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada (Amanda), planteada por el Grupo Popular.

En este caso, la modificación registrada por el PP de la conocida como Ley LGTBi suprime una veintena de artículos o epígrafes y cambia la redacción de cuatro. En ella se abordan cambios que van desde los conceptos usados a la atención sanitaria, la presencia en la cultura o la inversión de la carga de prueba.