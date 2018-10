Asociaciones vecinales de Usera leen un manifiesto donde rechazan el "insulto y agresión" para exigir demandas

Publicado 03/10/2018 17:23:40 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueves asociaciones vecinales de Usera han leído este miércoles en el pleno extraordinario sobre el estado del distrito un manifiesto en el que rechazan "el insulto, la amenaza y la agresión" como método para exigir demandas.

El manifiesto se produce después de los hechos acaecidos en el pasado Pleno de la Junta Municipal, donde hubo protestas de vecinos contra la concejala-presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Rommy Arce.

El movimiento critica a aquellos que en la calle y en las redes sociales "buscan alterar la convivencia, creando un caldo de cultivo de la xenofobia y la discriminación".

"Una cosa es la protesta cívica, democrática y pacífica y el legítimo derecho a la reivindicación y otra aquellas formas como las que se vieron el pasado 5 de septiembre en el último pleno de la Junta Municipal del Distrito, que solo conducen al insulto y la agresión", han sostenido.

Asimismo, reconocen que muchos han asistido a manifestaciones, protestas, actos de concentración para reclamar mejoras en los barrios de Usera, pero han señalado que no se pueden "callar" cuando esto "se hace de forma agresiva, con un ejercicio de violencia, ya sea verbal o física, generando y difundiendo actitudes y opiniones por las redes sociales que buscan alterar la convivencia, creando un caldo de cultivo de la xenofobia y la discriminación".

Las asociaciones vecinales de Almendrales, Cornisa de Orcasitas, La Mancha, Meseta de Orcasitas, Moscardó, Poblado Dirigido de Orcasitas, Orcasur, San Fermín y Zofío firman comunicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Víctor Renes, de la Asociación de Vecinos de San Fermín, ha asegurado que estas asociaciones están "preocupadas" por el propio distrito, pero también por "defender la trayectoria del movimiento vecinal en Usera". "El pleno del pasado septiembre fue agresivo, violento, brusco, y convocado mediante carteles sin firmar", ha reprochado.

Así, ha señalado que "no son formas, métodos", y ha querido dejar claro que "no es lo mismo" la actuación de las asociaciones de vecinos con estos hechos.

"Hemos entregado un informe sobre limpieza, hemos estado en el Consejo de Seguridad, y que en los planes de barrio se tratan temas de integración, medio ambiente... es decir, no hemos estado escondidos... los que han llamado a ese pleno (septiembre) tienen derecho, y obligación, a decir quién son", ha apuntado.

Al ser preguntado por quién cree que puede estar detrás de estos actos "violentos", Renes ha asegurado no saberlo "porque no firman". "A quienes convocan sin firmar, no se les puede aceptar; pedimos que digan quiénes son", ha reprochado.

Por otra parte, estas asociaciones aseguran que pueden compartir parte de las reivindicaciones como la falta de limpieza en el distrito, pero "en todo lo demás, en nada". "Esas no son las formas, más cuando se incurre en mensajes xenófobos y discriminatorios", ha concluido.