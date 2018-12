La Audiencia de Madrid prohíbe a un guardia civil usar armas ocho años por disparar a sus vecinos desde la ventana

Publicado 11/12/2018 12:26:39 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un guardia civil a una multa de 3.000 euros y a la prohibición de portar armas durante ocho años por disparar en octubre de 2014 a sus vecinos desde la ventana de su vivienda.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se considera a Jon Batiste M.C. autor responsable de un delito continuado de daños, con la agravante de alteración psíquica.

En cambio, se le absuelve del delito de homicidio en grado de tentativa del que había sido acusado. El fiscal pidió en el juicio una condena de siete años de prisión.

La resolución subraya que el acusado padece una dependencia al alcohol, lo que en el momento de los hechos alteró de forma grave sus capacidades volitivas e intelectivas.

Los hechos se produjeron el 24 de octubre de 2014 cuando el condenado, guardia civil de profesión, disparó "de forma indiscriminada" 8 balas frente a las ventanas de sus vecinos en el madrileño distrito de Tetuán.

Cuatro de los proyectiles disparados por el agente, que en momento de ocurrir los hechos estaba de baja laboral, impactaron en distintas partes del salón de una de las viviendas cuando una mujer y su hija se hallaban en la cocina. Otros dos proyectiles fueron disparados contra casas en las que en esos momentos no se encontraba nadie en su interior.

Tras el aviso de los vecinos, la Policía acudió al domicilio del guardia civil, encontrando tres casquillos de bala en su casa y otros cinco en la calle. En consecuencia, se le intervino el arma reglamentaria, dos cargadores con varios cartuchos cada uno, una caja de munición con 19 balas y otra con 25, y los casquillos mencionados.

Los agentes que le interrogaron lograron que confesase que había disparado con su arma reglamentaria desde la venta. "Sí, se me ha ido la gaita. Me he tomado un par de copas", señaló, según informaron en su momento fuentes policiales.