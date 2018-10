La Audiencia Nacional ordena el archivo de las actuaciones contra un exedil del PSOE Fuenlabrada en Operación Emperador

Publicado 08/10/2018 13:32:05 CET

FUENLABRADA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación del Ministerio Fiscal y ha confirmado un auto del juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia que ordenaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas en el caso de la 'Operación Emperador' contra el exedil socialista de Fuenlabrada José Borrás.

En un auto fechado el pasado 10 de julio, la Sección Tercera de la Sala ratifica el auto del juzgado del 20 de abril de este año donde argumenta que "no cabe la existencia de conducta penalmente relevante" contra Borrás, detenido en el marco de la operación que en 2012 se llevó a cabo en el polígono Cobo Calleja y que encabezaba supuestamente el empresario chino Gao Ping.

La resolución judicial precisa que, durante toda la instrucción de la causa, "no ha podido determinarse o llegarse a conclusión alguna que permita afirmar la concreción de esos iniciales datos en indicios racionales de criminalidad".

Además, señala que las "iniciales sospechas" que propiciaron la detención del exconcejal han estado "fundadas en vagos elementos indiciarios derivados de las conversaciones telefónicas intervenidas" y que "no se han concretado en hechos que puedan determinar, si quiera indiciariamente, la existencia de una conducta penalmente ilícita atribuible a José Borrás".

Borrás ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto al exalcalde y presidente del PSOE-M, Manuel Robles, para dar a conocer el auto y explicar cuál es su situación actual.

El exedil, que en varios momentos de su intervención ha apelado al "cariño" que le ha dado la gente en estos seis años, ha rememorado los momentos más duros, sobre todo, cuando fue detenido y trasladado a los calabozos de la Comisaría de Moratalaz. Allí, solo en una celda, asegura que "cerraba los ojos y los abría a ver si era un sueño".

"Cuando has cometido un delito y te lo has llevado, vale; pero cuando en este caso no había hecho nada, intentaba entender por qué estaba allí. Entonces, te derrumbas", ha explicado.

OPERACIÓN "AMPLIFICADA"

Borrás no ha podido dejar escapar las dudas acerca de la operación policial que acabó con su carrera política: "Fue una operación peculiar --argumenta--, con muchos actores de distinta procedencia. Da qué pensar", defiende tras dejar entrever que tal vez con su detención y la de otra figura conocida, la del actor porno Nacho Vidal, se intentó "amplificar" la operación.

El exconcejal de Participación Ciudadana mantiene que no volverá a la política -- "mi tiempo pasó", ha alegado--, aunque afirma que seguirá colaborando con la Agrupación socialista local, de la que nunca dejó de ser afiliado.

También ha sostenido que no iniciará trámites legales por la supuesta "indefensión" sufrida durante todo el proceso, y admite que se encuentra "sosegado" y que no guarda rencor a nadie.

Manuel Robles, por su lado, se ha felicitado por la "excelente noticia", pero ha invitado a una reflexión colectiva, después de dejar entrever que los medios ya juzgaron a Borrás, con lo que ello representa para su entorno, entre ellos, su familia y amigos. Además, ha pedido al PP local una "excusa pública" por la utilización que hizo en su día de la detención.

"Nunca perdimos la confianza", ha remarcado Robles, para recordar que Borrás ha seguido todo este tiempo militando en el PSOE.