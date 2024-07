Ayala se felicita por que el TSJM "confirme" las "dudas" del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre las obras en La Cantueña

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, se ha felicitado por que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "confirme" y "ratifique" las "dudas" del Consistorio sobre las obras para habilitar un centro de menores en La Cantueña, tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Ayuntamiento contra el contrato de emergencia para los trabajos.

"Esto lo que viene es a ratificar esas dudas que nos generaba al equipo de Gobierno y, de alguna forma, va a poner luz y taquígrafos a una cuestión que la Comunidad de Madrid quería hacer de tapadillo y quería hacerlo de espaldas a este Ayuntamiento", ha subrayado el alcalde en declaraciones facilitadas a los medios.

Ante esta admisión a trámite por parte del TSJM, Ayala se ha felicitado por que se "cuestione esa decisión" y "se entre al fondo de esta materia".

"Nosotros ya avisábamos que íbamos a defenderlo en vía judicial, en la medida en que no hemos tenido oportunidad de hacerlo de una forma normal, entre instituciones, de forma consensuada, de forma colaborativa y de forma en la que tuviéramos la información de primera mano, como tiene que ser entre una comunidad autónoma y una ciudad de 200.000 habitantes", ha abundado el regidor, quien ha lamentado que el Ejecutivo autonómico haya intentado "colar un gol por la puerta de atrás".

El TSJM ha admitido a trámite el recurso del Consistorio que impugna la adjudicación del contrato de emergencia de la Comunidad para acometer las reformas para construir el centro de acogida de menores no acompañados en este emplazamiento. Además, la Sala abre a instancias de la citada solicitud de medida cautelar por parte del Ayuntamiento una pieza separada para valorar la misma consistente en la suspensión de dicho contrato y, por tanto, la paralización inmediata de las obras.

Tras conocerse esta decisión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado al alcalde que un juez ya avaló la continuidad de las obras en La Cantueña y ha insistido en que el "caos migratorio" del país es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo entiendo que al alcalde no le gustan las resoluciones judiciales y, como no le gustan las resoluciones judiciales que no le dan la razón, lo intenta de otra manera. La admisión a trámite está dentro del procedimiento ordinario y normal", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín se ha referido así a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid que daba luz verde a la continuidad de las obras por el "contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos".