El Ayuntamiento de Alcorcón exige la medicalización e intervención de todas sus residencias

ALCORCÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón ha exigido a la Comunidad de Madrid que se medicalicen e intervengan todas las residencias de la localidad, especialmente la ubicada en la avenida Esteban Márquez, con el fin de que éstas tengan a mano "los recursos necesarios para salvaguardar la salud de sus usuarios".

El anuncio llega después de conocerse la denuncia de algunas familias que tienen a sus parientes en la residencia pública la localidad y que se quejaba por la falta de información que les proporciona el geriátrico, en un centro en el que han fallecido "una veintena de mayores en las últimas semanas".

"Desde la Consejería no se están dando datos, el director está en cuarentena y no sabemos quién está gestionando el centro. Se encontraba mal hace días y no ha vuelto", explicó una de las familias afectadas para añadir que también hay varios trabajadores que están de baja, aunque desconocen la cifra, y que es ahora cuando se han comenzado a usar test diagnósticos.

Desde el Consistorio han asegurado que llevan desde el pasado viernes reclamando "responsabilidad y sensibilidad" al Gobierno regional, con el objetivo de que se lleve a cabo "un plan de actuación individualizado en cada una de las residencias".

"Estamos sumamente preocupados por la situación en la que se encuentran estos centros en la ciudad, y ante la falta de datos sobre la salud de los residentes, lo que está generando una comprensible desesperación e incertidumbre a las familias", han insistido.

Asimismo, quieren que se asigne a la Agencia Madrileña de Atención Social todas las residencias de gestión indirecta y municipales, así como la gestión por parte de la Consejería de Sanidad de las plantillas de atención directa (personal facultativo, enfermeros, TCAE).

"De igual modo, sería preciso aplicar protocolos para los hospitales de media y larga instancias mientras se elabora un protocolo único de atención en todas las residencias tanto de gestión directa como indirecta o contratadas", han señalado, subrayando que no hay que olvidar que los mayores "son el colectivo más perjudicado por esta pandemia, por lo que es el que necesita mayor cobertura y protección".