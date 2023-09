El Ayuntamiento confirma y defiende la legalidad del contrato del hijo de la exalcaldesa

ALCORCÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuentes municipales han confirmado la contratación como cargo eventual de libre designación en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcorcón de Amán Hamoudi, hijo de la exalcaldesa socialista Natalia de Andrés, algo que, según defienden, cumple con la legalidad.

"Queremos recordar que la contratación de los cargos eventuales es una herramienta no solo legal y democrática sino necesaria para ejecutar las acciones, decisiones y políticas municipales impulsadas desde los gobiernos de cada Administración en este país", han insistido.

La respuesta ha llegado después que se hiciera pública su contratación, por la que cobraría un sueldo superior a los 50.000 euros anuales. Tras ello, las mismas fuentes han subrayado la "alta cualificación" del nuevo coordinador de Juventud.

"Persona altamente cualificada y perfectamente preparada para el desempeño de dicho cargo, tal y como demuestra no sólo su currículum de implicación con la ciudad, sino su trayectoria profesional en diversos ámbitos (social, asociativo, juvenil y político) que, estamos seguros, quedará perfectamente acreditada durante el desarrollo de este mandato", han recalcado.

Asimismo, condenan no sólo la campaña de desprestigio que entienden se está llevando a cabo contra la exregidora, sino que se extienda también a su hijo. "Todo a pesar de que ella no solo demostró que ha sido una extraordinaria primera edil con una gestión rigurosa, sino que no ostenta cargo político alguno en el Consistorio en la actualidad", han dicho.

Asimismo, denuncian que con todo esto lo que se intenta también es sembrar dudas sobre la "transparencia y ética" del Gobierno actual, "a pesar de que se trata -insisten-- de un nombramiento legal, público y con plenas garantías éticas".

Por eso, apuntan a que esto "solo responde a la deplorable intención de desprestigiar a un equipo de Gobierno que puede presumir no solo de haber contado con una gestión limpia, legal y moral durante los últimos cuatro años, sino que lo seguirá haciendo a lo largo de los próximos cuatro".