El Ayuntamiento estará "vigilante" a los niveles de contaminación aunque no cree que se vuelva a activar en próximamente

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que el Consistorio estará "vigilante" a los niveles de contaminación en la capital aunque no cree que se vuelva a activar en los próximos días.

"Mañana se desactiva, y se levanta la prohibición de entrar; seguiremos estando vigilantes a las estaciones, así como a las previsiones meteorológicas, y no se espera que se vuelva a activar el protocolo anticontaminación", ha indicado ante los medios de comunicación.

Todo ello tras conocerse que el Consistorio desactivará este sábado el protocolo anticontaminación al reducirse los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en la capital y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica.

Carabante ha hecho mención a la necesidad de ventilación los días en los que haya un anticiclón sobre Madrid, pues ayuda a que no se acumule el NO2 del tráfico y de las calderas. Por otra parte, ha vuelto a reiterar que "Madrid Central es un absoluto fracaso, porque si no, no se hubieran alcanzado los niveles del protocolo".