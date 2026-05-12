El Ayuntamiento estudia replicar el modelo del recurso de atención a personas con alzhéimer de inicio precoz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se estudia replicar el modelo del Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) Doctor Salgado Alba, en Carabanchel, coincidiendo con el 2º aniversario de la puesta en marcha de este recurso referente en España en la asistencia especializada a personas diagnosticadas con deterioro cognitivo a una edad temprana.

Lo ha explicitado desde las dependencias de este recurso, acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, después de hablar con usuarios y familiares y tras agradecer la profesionalidad de sus trabajadores a lo largo de sus dos décadas de vida.

"Fue el primer recurso del Ayuntamiento de Madrid para tratar enfermedades neurodegenerativas, sobre todo cuando estaban todavía en etapas precoces y, por tanto, cuando todavía no había diagnósticos claros y era especialmente importante darle una solución asistencial a todas estas personas. A lo largo de estos veinte años han tratado más de 350 personas", ha destacado Almeida sobre las actuales 45 plazas del servicio.

El alcalde ha constatado "la dificultad de gestionar emocionalmente que una persona, que una madre, que un padre, que un marido, que una esposa, que un hijo puedan tener una enfermedad de estas características, las dificultades que tienen los cuidadores y aquí, en este centro, encuentran esa esperanza, ese apoyo, ese tratamiento".

"Aquí precisamente se les dan esas habilidades y se genera que puedan ser capaces de realizar actos que nos parecen tan cotidianos que no reparamos en la importancia que verdaderamente pueden llegar a tener en la vida de las personas", ha indicado.

REPLICAR EL MODELO

Almeida ha señalado que es el primer centro que se abrió hace 20 años, específico, cuando ahora el Ayuntamiento "sí tiene recursos para tratar enfermedades neurodegenerativas en centros de día en la ciudad de Madrid".

Pero ante la especialización que tiene este centro, el Ayuntamiento "está estudiando la posibilidad de replicar este modelo, que ha funcionado muy bien, en situaciones muy difíciles, y ha conseguido que los pacientes pudieran tener una esperanza y retardar los efectos de las enfermedades neurodegenerativas, además de que las familias tengan un lugar de acogida".

EDAD MEDIA DE 61 AÑOS

El Ayuntamiento fue pionero en 2006 con la apertura de este servicio y desde entonces ha consolidado una apuesta en la atención a personas con alzhéimer y demencia tanto en este como en otros recursos municipales.

El Centro Doctor Salgado Alba consta de 45 plazas en régimen de centro de día y proporciona a personas con alzhéimer y otras demencias de inicio precoz (entre los 30 y los 65 años) una atención especializada en el ámbito sociosanitario, preventivo y rehabilitador.

En concreto, en 2025 atendió a un total de 58 usuarios, un 55% mujeres y un 45% hombres, con una edad media de 61 años. El centro está operativo de 8 a 18: horas, ofrece ruta de transporte y el 93% de los usuarios asiste al centro todos los días de la semana.

Los usuarios reciben terapias y apoyo profesional para mantener sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible con el objetivo de mejorar su calidad de vida, así como la de sus familiares y cuidadores.

Para ello se desarrolla una intervención individualizada con cada usuario, facilitándoles servicio de logopedia, psicología, fisioterapia y enfermería. Además, en el recurso trabajan terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que guían este proceso.

Los usuarios concedieron una nota de 9,8 sobre 10 al servicio el año pasado. Desde el centro se fomenta la participación activa de los usuarios en la vida de la ciudad y en los recursos comunitarios. Por ello, el recurso tiene un convenio de colaboración con el Centro Deportivo Municipal Gallur para utilizar sus pistas de pádel cada semana y otro con el Banco de Alimentos para realizar actividades de voluntariado.

Los usuarios del Centro Salgado Alba también participan en el taller de lectura de la Biblioteca Municipal Ana María Matute y colaboran en la gestión de un huerto urbano con los alumnos del IES Emperatriz María de Austria.

Fuera de las instalaciones del centro también se programan rutas o visitas a museos, todo ello con el objetivo de favorecer la autonomía de los usuarios. En esta misma línea, el Consistorio ejecutó en el año 2023 un proyecto de accesibilidad cognitiva y seguridad espacial en el centro, con el objetivo de atenuar la dependencia de los usuarios y de favorecer el control sobre su entorno.

Para ello, se instalaron pictogramas que hacen el espacio más comprensible, confortable, seguro y estimulante, de forma que se genere un ambiente propicio para potenciar sus capacidades personales.

CENTROS DE DÍA

Al Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba se unen otros recursos como el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, que trabaja con un enfoque preventivo y de detección precoz.

Además el Consistorio cuenta con una red de 65 centros de día municipales, dotados con cerca de 3.800 plazas, a las que se suman otras 955 en centros privados que también financia el Ayuntamiento. De ellos, 52 están especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo.

En los próximos meses, el Gobierno municipal pondrá en marcha dos nuevos centros de día en los edificios multifuncionales de las calles Fúcar (Centro) y Francisco Remiro (Salamanca) y el Área de Obras y Equipamientos está finalizando la construcción de otro más en la calle Téllez (Retiro). Asimismo, el Ayuntamiento dispone de tres residencias municipales en las que atiende a usuarios con deterioro cognitivo.