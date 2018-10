El Ayuntamiento insiste en que los padres del Madrid Central podrán entrar con el coche con un sistema flexible

Publicado 19/10/2018 14:31:15 CET

Estudia ya soluciones para que el próximo año las personas diferentes a las habituales también tengan el acceso garantizado

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha insistido este viernes en que los padres que llevan a sus hijos a centros escolares dentro del área de Madrid Central podrán entrar con los coches con un sistema flexible dado que los propios colegios podrán autorizar los vehículos que lo necesiten, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Las autorizaciones puntuales las gestionarán los centros en función de sus necesidades y el sistema es flexible, aseguran desde el Consistorio, ante las quejas de los padres que quieren soluciones para el próximo curso. "Si un día la persona que se encarga de llevar a los niños al colegio es diferente a la habitual tampoco tendrán problema", ha explicado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

"Este sistema da autonomía porque no está sujeto a horarios fijos y se adapta a cada caso y cada necesidad", ha subrayado la concejala, que ha añadido que los colegios "no tienen de qué preocuparse ni las familias tampoco porque el acceso va a estar garantizado. Los centros escolares ya lo saben y no tienen de qué preocuparse".

Para el próximo año el Ayuntamiento está ya estudiando soluciones para que las personas diferentes a las habituales también tengan el acceso garantizado, "siempre de la forma más sostenible posible", ha apuntado. La edil también ha destacado que "la mayoría de los niños y niñas acuden a sus centros en transporte público o andando" en la almendra central.