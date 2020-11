El Ayuntamiento Leganés formula demanda contra la Comunidad y pide al TSJM que declare su "inactividad" en residencias

LEGANÉS, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Leganés ha formulado demanda y ha pedido a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declare "la inactividad de la Comunidad de Madrid" en las residencias de mayores de la localidad durante el pico de la pandemia de Covid-19.

El Ayuntamiento pidió en su día al TSJM medidas cautelarísimas para que la consejería de Sanidad procediese a la medicalización inmediata de las centros de mayores , algo que aceptó el Alto Tribunal, obligando con ello a la Comunidad a adoptar medidas en las residencias.

Según el escrito del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento leganense, el Consistorio reclama que "se declare la inactividad de la Comunidad de Madrid en la adopción de las medidas precisas para la protección de la salud de las personas mayores y personas trabajadoras de las residencias de mayores del municipio de Leganés previstas con motivo de la declaración del estado de alarma".

La demanda leganense aparece muy documentada con un relato de los hechos desde marzo y la situación que atravesaron las residencias del municipio, según ha avanzado el diario El País.

"A partir de la información de que disponemos se deduce con claridad que ha existido inactividad por parte de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la atención de las Residencias de Mayores de Leganés durante el Estado de alarma", esgrimen en la demanda.

En este punto, mantiene que se desconoce "si se han realizado inspecciones y si se continúan realizando para comprobar la veracidad de los datos que se vienen incorporando a los informes de situación" que obligó a realizar el TSJM cuando aceptó las medidas cautelarísimas que solicitaban los ayuntamientos para las residencias.

CUMPLIMIENTOS

"Es decir, desconocemos si en la actualidad se están cumpliendo por la Comunidad de Madrid sus obligaciones como administración competente y responsable de asegurar el cumplimiento de las normas por los titulares de los centros residenciales en tanto se mantiene la situación de alerta sanitaria derivada del Covid-19?, argumenta.

Ante ello, el Ayuntamiento pide al TSJM que curse oficio a la Consejería de Sanidad para que "emita certificación" para cada una de las residencias de mayores de Leganés y períodos semanales, desde el 1 de marzo al 21 de junio de 2020, sobre el "número de residentes aislados, ingresados en hospital, fallecidos, con indicación del lugar de fallecimiento, y de aquellos que han sido diagnosticados con Covid o con síntomas compatibles".

También quiere que las autoridades regionales certifiquen el "personal médico y de enfermería destinado en cada residencia, con indicación de los mínimos establecidos en los conciertos suscritos en su caso, desglose por categoría, número de trabajadores y jornada", así como el personal que está de baja por incapacidad temporal o aislamiento domiciliario.

De igual forma, pide información para conocer en ese periodo qué personal médico y de enfermería fue "contratado o reasignado a cada uno de los centros con carácter excepcional, distinguiendo -agrega- entre aquellos que lo fueron para cubrir bajas por IT o aislamientos domiciliarios del personal de plantilla, y las que lo fueron como refuerzo por encima de la plantilla durante el período de mayor incidencia".

Además, reclama en la demanda que se certifique el "número de pruebas diagnósticas realizadas en cada uno de los centros", así como las "inspecciones realizadas por los servicios competentes a las residencias de Leganés, con remisión de las actas e informes que se hubieran emitido".

Por su lado, según avanza el diario El País, la Comunidad de Madrid ha pedido que no se admita la demanda alegando que no ha existido esa dejación de funciones y apelando a "falta de legitimación y de objeto", ya que los Ayuntamientos, según argumenta, no tienen relación directa con las muertes que se produjeron en las residencias de mayores.