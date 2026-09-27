El Ayuntamiento de Madrid acusa a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" por la acampada de Sol

Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado este domingo su "sorpresa" e "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una "dejación de funciones" y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas, han informado fuentes municipales.

La acampada comenzó la pasada noche al término de la manifestación convocada en Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar el pasado miércoles la vivienda en la que había vivido durante décadas tras un desahucio. Los participantes mantienen el asentamiento para reclamar medidas frente a los desahucios y exigir la aprobación del denominado 'decreto Maricarmen'.

Para el Consistorio, la acampada es "consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior o quizás de la deliberada decisión de permitir que esto ocurriera, al dejar que se incumpliera la autorización otorgada a los organizadores de la manifestación, discurriendo la misma por lugares que no estaban autorizados".

Además, recalca que cuando comenzaron "los asentamientos ilegales", la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. "Por ello, el Ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación, no sólo de la falta de una intervención que evitara la acampada, sino también de la retirada de las unidades allí desplazadas", subrayan dichas fuentes.

Asimismo, ha reseñado que es "la Delegación del Gobierno a quien le corresponde el control del orden público, especialmente cuando se refiere al derecho de manifestación, como ha ocurrido en este caso". "La misma, sin embargo, debe adecuarse a lo comunicado por los organizadores y a lo así autorizado, algo que no ha sucedido en esta ocasión", agregan desde el Consistorio.

Además, el Ayuntamiento madrileño recuerda que en el año 2011, con la protesta denominada 15M, "los desalojos fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno". Para el Consistorio, "la Delegación del Gobierno no puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones, por lo que exige que aborden las consecuencias causadas por su dejación de funciones y repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes".