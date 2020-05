Ayuntamiento de Madrid continúa estudiando apertura de piscinas, pero "no será un agosto normal"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que el gobierno municipal aún no ha tomado una decisión sobre si abrirá o no las piscinas en la capital este verano, del que ha dicho que "no será normal".

"No hay una decisión cerrada. Miramos todas las medidas sanitarias pero el futuro ahora es incierto y sería precipitado tomar una decisión sobre piscinas. No habrá un agosto normal", ha aseverado en la rueda de prensa telemática tras la Junta de Gobierno de la capital.

El Gobierno municipal es consciente de que las piscinas juegan un papel "fundamental" en el ocio de los madrileños durante la época estival, pero no pondrán "en riesgo la salud", por lo que harán una "valoración equilibrada" tras esperar a parámetros sanitarios.

Sí se han suspendido las fiestas de los 21 distritos de la capital, y los 4.100.000 euros que se ahorrarán de coste al no celebrar los festejos se destinarán a ayuda social.