Ayuntamiento de Madrid destina 1,75 millones para 21 plazas de apoyo a la reinserción de personas con adicciones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el contrato para que el Instituto de Adicciones de Madrid Salud pueda disponer de 21 plazas en pisos para apoyar la reinserción de personas con adicciones, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Este contrato tiene un gasto plurianual de 1,75 millones de euros y una duración de dos años, prorrogables por otros cinco. En los pisos de apoyo a la reinserción, los pacientes con problemas de adicción que se encuentran en el mismo proceso de integración social, bajo la supervisión de personal especializado, comparten instalaciones y desarrollan actividades que resulten adecuadas con el momento en el que se encuentren, en coordinación con el equipo técnico responsable de los centros de atención a las adicciones (CAD y CCAD).

En concreto, este contrato contempla 14 plazas mixtas y siete de nueva creación exclusivas para mujeres, pensadas para aquellas pacientes con antecedentes de trauma por violencia de género o que a lo largo de su trayectoria vital han desarrollado dificultades en el marco de sus relaciones con hombres y han establecido una dependencia emocional de subordinación a la figura masculina.

El objetivo, ha apuntado Sanz, es el de garantizar un espacio de convivencia a la población con adicciones que carece de un adecuado soporte familiar o social para favorecer su proceso de rehabilitación e integración social, mediante un conjunto de actuaciones de carácter socioeducativo.

Además, se busca consolidar hábitos adecuados de convivencia con otras personas, que consigan la responsabilidad necesaria en materia de control y seguimiento de su salud y fortalecer el desarrollo de una personalidad autónoma capaz de enfrentarse a diversas situaciones.

IMPULSO A LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado un gasto de 523.600 euros como aportación a favor del organismo autónomo Madrid Salud para financiar el Programa para la prevención de la soledad no deseada, integrado en el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT).

Este proyecto persigue la atención a personas que tengan la percepción de que las relaciones interpersonales que mantienen son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearían. Se habla de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino que se impone y perdura en el tiempo.

Hay 18 centros municipales de salud comunitaria desde donde se presta este servicio de prevención de la soledad no deseada, realizándose una media de entre 150 y 170 actividades al mes. En 2023, se atendió a 30.109 personas que se sentían así, lo que supone un incremento del 24% respecto a 2022.

Por último, el organismo autónomo también ha visto prorrogado el contrato por valor de 1,1 millones de euros para el Servicio para la recogida y auxilio de animales en espacios públicos de la ciudad de Madrid y vigilancia epidemiológica y forense que tiene el objetivo de fomentar la protección y bienestar de los animales y, en particular, de los ingresados en el Centro de Protección Animal (CPA).

Se trata de un servicio que garantiza las 24 horas al día y los 365 días al año la recogida de animales y la atención en vía pública a animales enfermos y heridos, así como la atención clínica a los animales albergados en el CPA, también en horario nocturno y durante fines de semana y festivos.

Además, promueve y garantiza la adecuada vigilancia sanitaria de los animales de compañía en materia de enfermedades transmisibles de interés en salud pública y sanidad animal y detecta casos de maltrato animal mediante el estudio forense veterinario.