El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la decisión del TJSM que anula su moratoria para nuevas pisos turísticos en Centro

Publicado 10/05/2019 11:27:24 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado este viernes que el Ayuntamiento recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula su moratoria para abrir nuevas viviendas de uso vacacional en Centro.

En un desayuno informativo, y preguntado por la prensa, Carmena ha añadido que dicha moratoria "era coyuntural", pero que ahora ya no existe tal moratoria, sin un plan de hospedaje que regula los pisos turísticos, restringiéndolos mucho en el Centro, pero cuyos requisitos "conforme se alejan del Centro son menos exigentes".

Sobre las encuestas electorales, la candidata de Más Madrid a revalidar la Alcaldía ha dicho que no es politóloga y no tienen encuestas ni tracking electorales porque no son un partido al uso, pero que solo percibe que "Madrid está contenta con sus alcaldesa y su equipo". "Yo lo percibo, pero quizá soy muy optimista", ha añadido.

Carmena no se ha querido pronunciar sobre los pactos a los que debe llegar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir una nueva investidura. "Cada uno tiene lo suyo. Sánchez tiene sus cuestiones, que las resuelva. Yo con las mías tengo bastante".

Sí ha querido responder a la reciente decisión de la Junta Electoral Central, que permite a su candidatura debates, espacios y entrevistas electorales en igualdad de condiciones que otros partidos con representación. Pero ha criticado que no le permitan los mismo a la candidatura encabezada por Íñigo Errejón. Por eso, la cabeza de lista de Más Madrid al Ayuntamiento ha opinado que la ley electoral "hay que retocarla y cambiarla" porque "no puede pasar que Íñigo no pueda ir a un debate, no tiene sentido".