Ayuntamiento de Móstoles revisará nuevamente todas las fuentes de la ciudad tras morir ahogado ayer un chico de 16 años

MÓSTOLES, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Móstoles ha confirmado que revisará nuevamente todas las fuentes de la ciudad, después de que ayer falleciera un joven de 16 años ahogado en una de ellas tras ser succionado por una tubería de la maquinaria.

Según han señalado a Europa Press fuentes del Consistorio, aunque, según los propios amigos del fallecido, habían manipulado "una de las trampillas que da acceso a la maquinaria", inmediatamente después de producirse el suceso fue la propia alcaldesa, Noelia Posse, quien pidió que llevaran a cabo una nueva inspección, especialmente a aquellas con una estructura similar.

Una circunstancia que ayer no se conocía, por lo que desde el PP en la localidad se apresuraron a reclamar que se llevase a cabo esta misma actuación con el objetivo de "evitar que volviera a repetirse".

Desde el Consistorio han añadido que, por respeto a la familia y porque el caso está bajo investigación policial, no van a hacer más declaraciones.

SUCESO

El menor falleció ayer lunes alrededor de las 17 horas, después de quedar atrapado en una tubería de la zona de maquinaria, que le sumergió bajo el agua. Al parecer, un grupo de amigos estaban bañándose en este espacio que tiene 30 centímetros de profundidad y en el que está prohibido el baño-- cuando decidieron acceder a la zona que despliega los chorros ornamentales de la fuente, y que estaba protegida por una plancha metálica a unos metros, explicaron a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

"Según los propios amigos del fallecido, testigos de lo sucedido, levantaron una de las trampillas que da acceso a la maquinaria de la fuente cuando el joven fue succionado por una de las tuberías sin que pudieran impedirlo", añadieron fuentes municipales.

Concretamente, para entrar en esa zona había que pasar por una especie de túnel que estaba en profundidad y una vez en el interior uno de los tubos que regula el circuito atrapó al adolescente, quedando sumergido en el agua. Los amigos intentaron rescatarle, pero al no lograrlo llamaron al 112.

A la zona acudieron los Bomberos de Móstoles que tardaron 50 minutos en liberar al chico, y una vez fuera fueron los sanitarios del SUMMA 112 quienes le realizaron las maniobras de reanimación avanzada durante más de 30 minutos, sin éxito.

Fue imposible revertir la parada cardiorrespiratoria por ahogamiento, por lo que solo han podido confirmar su muerte. Un psicólogo del SUMMA tuvo que atender a la madre por una fuerte crisis de ansiedad cuando conoció la noticia del fallecimiento de su hijo.

Ayer también la primera edil expuso en redes sociales que se vivieron cuarenta y cinco minutos "angustiosos y de impotencia en los que por desgracia no hemos podido conseguirlo". "Todos los que estábamos allí, nos hemos roto por el dolor de no haberlo logrado. Me pongo en el lugar de esa madre y no puedo ni imaginar su pena. D.E.P", añadió.