El Ayuntamiento propondrá a Comunidad conservar 'in situ' los restos del Palacio Godoy hallados en la calle Bailén

Publicado 08/01/2020 10:51:26 CET

Si no hay imprevisto se prevé que la reforma de Plaza de España y su entorno esté finalizada en verano de 2021

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital va a proponer a la Comunidad de Madrid conservar 'in situ' los restos del Palacio Godoy hallados en la calle Bailén, en el marco de las obras de reforma de la Plaza de España.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press, tal y como ha adelantado el diario 'El País', que para acometer la conservación de estos elementos patrimoniales la construcción del túnel previsto irá por debajo de los restos localizados.

Para ello, exponen las mismas fuentes, se utilizaría la denominada 'técnica belga' que consiste en "construir a medida que se avanza" para evitar hundimientos en la zona.

Se trata de un túnel de unos 300 metros de longitud que conectará la calle Bailén con Ferraz con una desembocadura a la altura del Museo Cerralbo (calle Ventura Rodríguez).

Los flecos del proyecto todavía se están cerrando pero la solución que propone el Ayuntamiento "no supondría un aumento significativo de la duración de las obras" y el coste de esta modificación aún no puede definirse, pero desde el Consistorio aseveran que "no sería elevado". La Comunidad de Madrid debe dar el visto bueno a este planteamiento de conservación patrimonial.

PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS

La previsión es que en próximos días se presenten los detalles completos de la propuesta diseñada por el Consistorio y la planificación, si no se presentan imprevistos, es que la reforma de Plaza de España y su entorno esté finalizada en verano de 2021.

En el marco de los trabajados de la reforma de Plaza de España se descubrieron que los restos arqueológicos hallados en el tramo de Bailén se corresponden con los sótanos del Palacio de Godoy o Palacio de Grimaldi, construido por Sabatini en 1776.

La delegada de Obras y Equipamientos del Consistorio, Paloma García Romero, detalló a finales de octubre que en estos elementos se aprecian las estructuras de los sótanos, las escaleras que bajan, suben". Además, una de las habitaciones en algún momento fue utilizado "para un pequeño gasómetro e iluminar todo el Palacio".

La Comunidad de Madrid paralizó en junio los trabajo de reforma de la Plaza de España pero días después levantó la suspensión de estas laborales tras autorizar el proyecto de control arqueológico presentado por el Consistorio.

En octubre del año pasado arrancaron las obras de remodelación de la calle Ventura Rodríguez, dentro del proyecto general de reforma de la Plaza de España y se prevén que concluyan en marzo de 2020. Los trabajos contemplan el ensanchamiento de aceras, la mejora de la accesibilidad y la inclusión de una doble línea de arbolado.