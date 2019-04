Ayuso está abierta a cambiar el decreto contra el acoso escolar si genera "malestar" pero respalda la labor del Gobierno

Publicado 10/04/2019 12:29:37 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está abierta a modificar algún reglamento, como el decreto sobre convivencia escolar que refuerza la normativa en la lucha contra el acoso escolar, en el caso de que genere "malestar" aunque en líneas generales respalda la labor del Gobierno en este sentido.

En un desayuno informativo de Europa Press, Ayuso ha sido preguntada por si estaría dispuesta a cambiar esta normativa en el caso de que sea presidenta del Ejecutivo madrileño, dado que ha recibido algunas críticas por parte de la comunidad educativa al contemplar sanciones a los alumnos que no denuncien casos de acoso de sus compañeros.

Díaz Ayuso ha indicado que el Gobierno actual termina ahora, que se están aprobando muchos decretos y reglamentos y que ella confía en el "criterio del Gobierno para la aprobación" de todas estas normativas. Eso sí, de cara a la siguiente legislatura, "en el momento en que tuviera claro que hay un malestar", está abierta a modificarlo.

"Pero actualmente la línea que persigue este decreto es que si otros alumnos, si ven casos de acoso en clase, no lo callen y empujar a que denuncien porque ahí está la parte del problema, que algunos por miedo no lo denuncian", ha considerado Díaz Ayuso.

En este punto, ha indicado que tanto este decreto "como todos los demás" pueden "ser mejorados" pero "en líneas generales" confía en el "criterio del gobierno" y tiene todo su "apoyo" para presentar estas normativas. "En su conjunto, son medidas muy buenas", ha apostillado.

También ha sido preguntada por la denuncia del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, en Fiscalía a raíz del informe de la Cámara de Cuentas sobre los más de 170 millones de euros que habrían ido a contratos con empresas de las tramas Gürtel y Púnica, en épocas de gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Ayuso ha reiterado que no comenta informes pero sí resoluciones judiciales y que "habrá que ver qué hay ahí" cuando estas salgan. De hecho, ha diferenciado a las empresas de las personas de determinadas "salpicadas", porque a veces, dice, las compañías no tienen nada que ver con la actividad que hayan podido llevar a cabo determinados miembros de las mismas. "Muchas no tienen nada", ha asegurado.

También ha añadido que hay "muchas personas señaladas en casos de supuesta corrupción" y que "luego queda en nada". "Solo comento resoluciones judiciales y está por ver... pero tengo la responsabilidad de mirar para adelante, la obligación de crear un nuevo proyecto político en Madrid y hacerlo con nuevo programa y dar cuentas de lo que es mi gestión", ha concluido.